Власти Азербаджана не смогли определиться в сроках приема граждан из Куллара

03 октября 2020, 05:54

Вопрос о возобновлении пропуска через границу азербайджанских граждан, ожидающих возвращения на родину в дагестанском селе Куллар, остается открытым, сообщил источник в правительстве Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, рядом с дагестанским селом Куллар открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам. 22 сентября на родину выехали 460 человек, еще около 700 ожидали отправки. В связи с военными действиями в зоне карабахского конфликта 29 сентября был отменен очередной трансграничный рейс, власти Азербайджана заявили, что очередная отправка граждан на родину ожидается в ближайшие дни.

27 сентября в зоне конфликта в Нагорном Карабахе начались военные действия. С 28 сентября в Азербайджане введено военное положение. Важное отличие нового витка карабахского конфликта в том, что боевые действия идут по всей линии фронта. Стороны конфликта объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" О том, что происходит в зоне конфликта, "Кавказский узел" сообщает на странице "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщил 2 октября корреспонденту "Кавказского узла" источник в правительстве Азербайджана, вопрос о возобновлении пропуска граждан остается открытым. "Скорее всего, решение будет принято в начале следующей недели", - сказал источник.

По его словам, на азербайджанской стороне в карантинном пункте все готово к приему сограждан.

На вопрос с чем связано, что на азербайджанской стороне на карантине граждан оставляют всего на шесть дней, источник ответил, что за этот период дважды проводятся тесты. После тестов лиц с положительным результатом отправляют в ковидную больницу. Если тест оказался негативным, граждан отпускают по домам, но с подпиской о соблюдении самоизоляции в течение двух недель.

По словам источника, одномоментно карантинный пункт может принять до 500 человек.

Обитатели лагеря не могут вернуться домой из-за карантинных мер, действующих на границе России и Азербайджана. Они жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. Жители лагеря утверждают, что очередь на отправку стала формироваться "по блату" и в нее попадают вновь прибывшие. Это возмутило тех, кто месяцами ждал отправки на родину, и они подняли бунт, заявили обитатели лагеря в видеосюжете "Кавказского узла" "Дагестан: как азербайджанцы выживают в палатках на границе". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

Палаточный лагерь в Кулларе готовится к демонтажу российскими властями, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель азербайджанской диаспоры в Москве Афиг Аллахвердиев. По его словам, число обитателей лагеря уменьшилось.

"От того, что пропуск через границу был остановлен, люди стали покидать лагерь, поскольку в условиях похолодания долго оставаться там невозможно. Часть людей снимают квартиры, селятся в гостиницы. Другие возвращаются в российские регионы", - сказал Аллахвердиев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в расположенном близ Куллара поселке Белиджи ночью 3 октября ожидается +13 , без осадков, скорость ветра составит 4 метра в секунду. Днем 2 октября ожидается переменная облачность, +18, без осадков, ночью температура опустится до +12. 3 октября днем будет облачно, пройдет слабый дождь, температура воздуха составит +20. Ночью температура снизится до +12, осадков не ожидается. 4 октября днем +20, переменная облачность, ночью +14, слабый дождь. 5 октября ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +18, ночью +12. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Он затруднился назвать точные цифры остающихся в Кулларе, но отметил, что в лагере намного меньше людей, чем его максимальная вместимость. При этом Аллахвердиев выразил сомнение, что в ближайшие дни пропуск возобновится. Он полагает, что пока военные действия продолжаются, граница не откроется.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестане, – на странице "Куллар: в плену COVID-19".