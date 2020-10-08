Волгоградские силовики сорвали акцию протеста против фабрикации дела

08 октября 2020, 11:37

Глава села в Дубовском районе вышел на одиночный пикет в Волгограде и заявил, что подвергся уголовному преследованию в отместку за выдвижение на местных выборах. Силовики запретили ему проводить акцию у здания суда и доставили в отдел полиции.

Сегодня в 08.00 (07.00 мск) Милюков установил у ограды Волгоградского областного суда коробку с плакатом: "Уголовное дело сфабриковано. Я ни в чем не виновен! Требую от судьи Корнеевой Е.А. справедливости". Пикетчик рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что жаловался в областную прокуратуру, Следственный комитет. "И в Москву отправлял адвокат требования. Но они все спускали на местный уровень. Мол, суд решит. Но мы видим, что суд не принимает во внимание наши доводы. Поэтому приходится выходить на пикет", - рассказал активист. Он настаивает на своей невиновности.

Пикетчик сообщил, что 9 октября состоится судебное заседание в Дубовском районном суде. Возможно, будет вынесен приговор, отметил Милюков. "Обвинение просит четыре года колонии общего режима. Мне назначена мера пресечения подписка о невыезде из Волгоградской области", - сказал он.

Дело против Милюкова завели в сентябре 2018 года, по статьям "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере" и "Служебный подлог документов, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства".

По версии следствия, в марте 2018 года глава Малоивановского сельского поселения предложил предпринимателю заключить договор на асфальтирование дороги в селе. Милюков составил договор по укладке асфальтового покрытия дороги, справку о стоимости работ на 99 тысяч рублей, а также акт о приемке уже выполненных работ. Однако директор фирмы решил расторгнуть договор, посчитав заложенную в смету сумму затрат заниженной. Милюков согласился, но, как утверждают следователи, предоставил в бухгалтерию документы для оплаты якобы выполненных работ. Деньги перевели на расчетный счет фирмы, после чего подозреваемый сообщил директору об ошибке и потребовал вернуть их, а затем присвоил себе, указано в материалах дела.

Николай Милюков настаивает, что дорога была сделана, а деньги остались у подрядчика. "Подрядчик сделал дорогу. Но денег не было, не было лимитов. Не могли заключить договор в 2017 году, перенесли его на 2018 год. В 2018 году заключили договор, подписали акт приемки дороги. Все шло по плану. Но денег не было, так как область готовилась к чемпионату мира по футболу. Были с деньгами проблемы. Мы оплатили подрядчику работы в июле. Деньги ему ушли", - рассказал Милюков.

Он считает, что подвергся уголовному преследованию из мести - после того, как он отказался снять свою кандидатуру с выборов в районный совет депутатов. "Возник конфликт с бывшим главой района. Мне намекали, сам не уйдешь, уберем по-другому. Завели проверку. Ничего не могли найти, кроме этого ремонта дороги. Зацепились. Надавили на этого подрядчика: скажи, что ты делал работу бесплатно в 2017 году, а в 2018 году ты заключил договор с поселением, но не собирался ее делать, так как якобы я его ввел в заблуждение. Его заставили меня оговорить", - утверждает Николай Милюков.

В 10.35 (09.35 мск) к Николаю Милюкову подошли полицейские. Они заявили, что пикетчик нарушает закон, проводя акцию вблизи областного суда. Милюкова препроводили в отдел полиции Центрального района. В настоящее время он ожидает там своего адвоката, передал корреспондент "Кавказского узла" в 10.14 мск.