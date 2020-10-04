Минобороны Азербайджана опровергло данные об аресте начальника Генштаба

04 октября 2020, 12:53

Информация о том, что генерал Наджмеддин Садыков обвинен в госизмене, не соответствует действительности, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили, что начальник Генштаба Азербайджана Наджмеддин Садыков (также упоминается как Садыхов) обвинен в госизмене. По версии следователей, Садыков, завербованный российскими спецслужбами через племянника в Дагестане, раскрыл план наступления в зоне карабахского конфликта, а в июле был причастен к смерти генерала Полада Гашимова, погибшего при обстреле со стороны Армении, сообщили источники.

Сообщения об уголовном преследовании и аресте начальника Генштаба не соответствуют действительности, Садыков находится на службе и принимает участие в планировании и организации боевых задач, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы Минобороны корреспонденту «Кавказского узла».

Минобороны Азербайджана опубликовало сегодня на своем сайте короткое сообщение: «Руководство азербайджанской армии планирует и организовывает успешное выполнение боевых задач». На иллюстрации к сообщению показано совещание генералитета в формате видеоконференции, среди участников совещания присутствует и Наджмеддин Садыков, передал корреспондент "Кавказского узла".