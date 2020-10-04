Наджмеддин Садыков на онлайн-совещании руководства азербайджанской армии. Фото опубликовано 4 октября пресс-службой Минобороны Азербайджана https://mod.gov.az/ru/news/rukovodstvo-azerbajdzhanskoj-armii-planiruet-i-organizovyvaet-uspeshnoe-vypolnenie-boevyh-zadach-32611.html

04 октября 2020, 12:53

Минобороны Азербайджана опровергло данные об аресте начальника Генштаба

Информация о том, что генерал Наджмеддин Садыков обвинен в госизмене, не соответствует действительности, сообщило Минобороны Азербайджана.

Скриншот публикации от 4 октября 2020 года с сайта Минобороны Азербайджана https://mod.gov.az/ru/news/rukovodstvo-azerbajdzhanskoj-armii-planiruet-i-organizovyvaet-uspeshnoe-vypolnenie-boevyh-zadach-32611.htmlКак писал "Кавказский узел", источники сообщили, что начальник Генштаба Азербайджана Наджмеддин Садыков (также упоминается как Садыхов) обвинен в госизмене. По версии следователей, Садыков, завербованный российскими спецслужбами через племянника в Дагестане, раскрыл план наступления в зоне карабахского конфликта, а в июле был причастен к смерти генерала Полада Гашимова, погибшего при обстреле со стороны Армении, сообщили источники.

Сообщения об уголовном преследовании и аресте начальника Генштаба не соответствуют действительности, Садыков находится на службе и принимает участие в планировании и организации боевых задач, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы Минобороны корреспонденту «Кавказского узла».

Минобороны Азербайджана опубликовало сегодня на своем сайте короткое сообщение: «Руководство азербайджанской армии планирует и организовывает успешное выполнение боевых задач». На иллюстрации к сообщению показано совещание генералитета в формате видеоконференции, среди участников совещания присутствует и Наджмеддин Садыков, передал корреспондент "Кавказского узла".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о взятии трех опорных пунктов", "Баку сообщил об уничтожении штаба армянской военной базы", "Армения сообщила о ранении контрактника после обстрела".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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04 октября 2020, 15:05

04 октября 2020, 13:48

04 октября 2020, 12:02

  • 1 Начальник Генштаба Азербайджана обвинен в госизмене

    Следователи считают, что Наджмеддин Садыхов, завербованный российскими спецслужбами через племянника в Дагестане, раскрыл план наступления в зоне карабахского конфликта, а в июле был причастен к смерти генерала Полада Гашимова, погибшего при обстреле со стороны Армении, сообщили источники.

04 октября 2020, 10:51

04 октября 2020, 10:17

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