Беглецам из колонии в Дагестане грозит удвоенный срок

03 октября 2020, 21:59

Шестерым заключенным, которых задержали после побега из колонии под Махачкалой, предъявлено обвинение. Максимальным наказанием по статье о побеге является заключение на тот же срок, который отбывали осужденные.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 сентября шесть заключенных сбежали из колонии №2, расположенной в поселке Шамхал под Махачкалой. Власти Дагестана установили вознаграждение за помощь в поимке осужденных. 30 сентября управление МВД по Дагестану заявило, то все шестеро сбежавших осужденных задержаны в Калмыкии. Пользователи Instagram с иронией прокомментировали новость о поимке беглых заключенных. МВД Дагестана раскритиковало интернет-пользователей за поддержку преступников. В ответ пользователи Instagram напомнили, за что в дагестанском обществе не любят силовиков.

Расследование дела, возбужденного по статье "Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору", продолжается, отчитался Следственный комитет России. Всем шестерым задержанным предъявлено обвинение.

"Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок", - гласит часть 2 статьи 313 Уголовного кодекса России.

Отметим, что дагестанские власти решили отдать обещанный за помощь в поиске беглецов из колонии под Махачкалой миллион рублей пастуху из Калмыкии, который указал на местонахождение осужденных.