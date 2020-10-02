МВД Дагестана пристыдило подписчиков за поддержку беглых преступников

02 октября 2020, 20:44

Интернет-пользователей, высказавшихся в поддержку шестерых сбежавших из колонии заключенных, раскритиковало МВД Дагестана. В ответ пользователи Instagram напомнили, за что в дагестанском обществе не любят силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября шесть заключенных сбежали из колонии №2, расположенной в поселке Шамхал под Махачкалой. Власти Дагестана установили вознаграждение за помощь в поимке осужденных. 30 сентября управление МВД по Дагестану заявило, то все шестеро сбежавших осужденных задержаны в Калмыкии. Пользователи Instagram с иронией прокомментировали новость о поимке беглых заключенных.

МВД Дагестана в своем Instagram сегодня опубликовало гневную отповедь всем тем, кто поддержал беглых заключенных. "Все жители республики хотят жить в процветающем и безопасном Дагестане, но как это возможно в обществе, где шесть беглых, особо опасных преступников, осужденных за жестокие убийства и торговлю наркотиками, сбежавших из колонии строгого режима, получают такое одобрение и поддержку?" - заявило МВД Дагестана.

Автор сообщения, подписавшийся админом, предлагает задуматься над тем, что будет, если один из рецидивистов выйдет против тех, кто их поддерживал, с ножом. "Вы уверены, что он передумает, узнав о том, как яро вы поддерживали его в комментариях? (...) Что это? Стокгольмский синдром? Или полная подмена понятий?" - говорится в сообщении ведомства в Instagram.

К 20.00 мск пост набрал 50 102 просмотра и 885 комментариев.

Пользователи Instagram напомнили о проблемах в работе полиции

Часть пользователей согласилась с мнением, высказанным в сообщении. "90% понятия не имеют о том, насколько это реально опасные люди. Интересно, те, кто поддерживал их и желал им удачи, хотел бы оказаться отцом, матерью, братом, женой или детьми тех, кого они убивали?" - спросил az_dalgat.

Согласился с озвученным мнением и пользователь patula111. "Наш народ, пока сам не окажется жертвой таких "свободолюбивых", не поймет. Пусть не коснется такое никого", - говорится в комментарии.

Значительная часть комментаторов признала, что дело не в личности преступников, а в неверии полиции. "Все дело в том, что народ не верит в правосудие, вот и все. Не верит властям, не верит полиции. А все почему? Задайтесь вопросом. Сбежали преступники - жалко, убили полицейского - не жалко. Все дело в тех, кто, прикрываясь званием, чином, статусом, делает свои грязные дела. Поэтому люди и жалеют преступников, потому что среди них есть и те, на ком просто замяли дело!" - отметила toma_black_05.

Пользователь k999tv05rus возразил админу паблика и связал поддержку беглых преступников со сложившейся в республике системой работы МВД. "Проблема не в том, что народ Дагестана поддерживает преступников. Нет! Он их не поддерживает. Просто скажу как бывший сотрудник МВД (и вы в душе со мной согласитесь), дело не в поддержке преступников, а в неподдержке системы МВД (ФСИН). А все потому, что система имеет палочную систему с красивыми (показушными) отчетами, которые приносят много вреда порядочным людям или тем, кто совсем чуть-чуть оступился. Система выживает тех сотрудников, которые хотят работать честно. Система заставляет выполнять приказы начальства, а не народа. А начальство не всегда действует в интересах народа", - пишет он.

"Вы в Дагестане живете? Если ответ "да", то неужели вы не знаете, что все, что происходит в Дагестане, происходит только потому, что правоохранительные органы не проводят свою работу даже на 10% ( коррупция и т.д.)", - прокомментировал пользователь lakskoe_mol_obshestvo.