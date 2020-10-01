Магомед Хизриев. Фото: пресс-служба МВД Дагестана

01 октября 2020, 10:48

Обвинение потребовало для полковника Хизриева девять лет колонии

Гособвинитель запросил девять лет колонии строгого режима для начальника собственной безопасности МВД по Дагестану Магомеда Хизриева, обвиняемого в попытке купить себе повышение. Предполагаемую сообщницу Хизриева, Луизу Мержоеву, обвинение предложило осудить на 12 лет.

Как сообщал "Кавказский узел", начальник собственной безопасности МВД по Дагестану полковник Магомед Хизриев был задержан 5 июня 2018 года, он содержится под арестом в Москве. По первоначальной версии следствия, Хизриев пытался купить себе повышение за два миллиона рублей. Затем предполагаемая сумма взятки была снижена следователями до миллиона.

Предполагаемым сообщникам Хизриева - полковнику Гору Чудопалову, Алексею Сыздыкову и юристу Луизе Мержоевой - инкриминируется посредничество во взяточничестве. Полковник Гор Чудопалов полностью признал вину и заключил сделку со следствием, и суд освободил его из-под стражи под домашний арест. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты заявили о связях Хизриева с бывшим главой Пенсионного фонда Дагестана Сагидом Муртазалиевым, который объявлен в розыск.

На заседании Тверского райсуда Москвы гособвинение предложило лишить полковника полиции Магомеда Хизриева звания и наград, заключив его в колонию строгого режима на девять лет.

Для безработной Луизы Мержоевой обвинитель потребовал еще более строгого наказания - 12 лет колонии и 350 миллионов рублей штрафа. По данным следствия, она причастна и к другим аналогичным преступлениям. Так, ее клиентом правоохранители считают предпринимателя из Ставропольского края, рассчитывавшего получить пост заместителя полпреда президента в Южном федеральном округе. За назначение с бизнесмена требовали 60 миллионов рублей. Авансом была отдана половина этой суммы, однако заместителем полпреда бизнесмен так и не стал. Сейчас предприниматель, освобожденный от уголовного преследования за "деятельное раскаяние", проходит потерпевшим по делу, которое также рассматривает Тверской райсуд, сообщил сегодня "Коммерсант".

Проверки сведений о коррупции в Дагестане, которые московские следователи начали в январе, обернулись арестами местных чиновников и силовиков. Новости об этом отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Алибег Гаджиев лишился должности главы Дагсельхоза после уголовного дела", "Глава района в Дагестане обвинен в незаконном вывозе песка с пляжа", "14 дагестанских чиновников арестованы по делам о мошенничестве с землей".

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