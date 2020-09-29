Порядка 700 жителей Узбекистана отправились домой с вокзала в Волжском

29 сентября 2020, 23:41

Вторая группа жителей Узбекистана отправилась домой на поезде "Волжский – Ташкент". В отличие от отправки первой группы, когда мигранты жаловались на продажу билетов спекулянтами по завышенной цене, в этот раз проблем с покупкой билетов на вокзале в Волжском не возникло.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам из Узбекистана, ожидающим возвращения на родину. Местные жители приносили мигрантам продукты, подушки и одеяла.

В сентябре власти Ростовской области организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысячи человек. После отъезда последней группы в Каменск-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский. Однако не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. Мигранты пожаловались, что замерзают ночью и у них заканчиваются деньги на питание, а билеты на поезд перепродаются спекулянтами.

Сегодня около 17.45 по местному времени (16.45 мск) на привокзальной площади в Волжском дежурили машина МЧС и карета скорой помощи, передал корреспондент "Кавказского узла". По периметру площади дежурили сотрудники полиции и казаки-дружинники. Площадка автовокзала была пуста. У лестницы, ведущей в здание вокзала, находились около 30 узбекских рабочих, они были в масках. У ног мигрантов стояли большие баулы и сумки.

Сотрудники полиции объяснили отъезжающим в Ташкент гражданам, что пропускать их будут по очереди. Через каждые три минуты полицейский давал команду на проход на вокзал. Четыре человека поднимались по лестнице к входу и там показывали офицеру полиции свои паспорта и билеты. Затем они проходили две рамки металлоискателей. После осмотра вещей узбекские рабочие проходили на первый перрон вокзала. У края перрона дежурили сотрудники Росгвардии, которые не разрешали никому подходить к краю перрона. Давки и суеты не было.

Постепенно перрон заполнялся людьми. В 18.30 по местному времени (17.30 мск) к перрону подошел поезд "Волжский-Ташкент". Сотрудница пресс-службы вокзала Наталья рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ко времени прибытия поезда было продано не более 700 билетов, в то время как в вагонах всего 938 мест. Пассажиры не спеша стали занимать вагоны.

Жители Узбекистана без проблем купили билеты домой

Уроженка города Нукус Роза Судикова сидела на своих сумках и не торопилась войти в вагон. Рядом сидели ее дети и трехлетний внук. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что полгода работала в фермерском хозяйстве в селе Восток в Енотаевском районе Астраханской области. "Хозяин не обижал. Работали по восемь часов в сутки с выходными. Зарплата была хорошая - 18 тысяч рублей в месяц. Конфликтов не было, забрала всю семью сюда (в Астраханскую область). Мы работали, а внук гулял-отдыхал", - сказала Судикова.

О том, что на родину можно уехать с вокзала в Волжском, узнали от знакомых, отметила она. По словам жительницы Узбекистана, из Астраханской области в Волжский она с семьей приехала на такси. "Приехали сюда час назад (17.30 по местному времени, 16.30 мск). Свободно купили билеты в кассе, они обошлись недорого – по 11368 рублей", – сказала женщина.

Джасурф Абдурахимов из города Андижана рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работал в Тракторозаводском районе Волгограда на овощном поле. Он сказал, что приехал в Россию впервые, и работа не была трудной, но на следующий год возвращаться сюда не собирается.

59-лений Жасур Алекперов из Ташкента сказал, что остался недоволен работой в России. По его словам, он трудился в поле в Ставропольском крае, условия труда там были очень трудными и несправедливыми. "Хозяин обещал зарплату в 30 тысяч рублей, а платил 18 тысяч. Обещал выходные дать – работали без выходных по 12 часов (в сутки). Работы мы не боимся. Но надо честно, как договаривались (платить). Только вот билет нам (хозяин) оплатил домой. А так ничего хорошего от него не было... Не буду больше в Россию приезжать", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

26-летний Алмаз Гузаков из Самаркандской области рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приезжает на летние заработки в Россию уже четвертый год. Он сказал, что в Узбекистане у него годовалый ребенок и жена. По словам Гузакова, в этом году он отработал в России восемь месяцев продавцом на рынке "Золотой петушок" в Пензенской области. Зимой он работает на рынке у себя на родине.

"Еще приеду в мае (2021 года). Мне нравится работать у вас. Хозяин все по закону оформляет, билет домой мне купил. Отношения с ним (сложились) хорошие. Сегодня в 16.00 (по местному времени, 15.00 мск) приехали в мечеть (в Волжском). Там накормили. Хорошо организована встреча здесь", – сказал Гузаков.

30-летний Ибрагим Каримов из Намангана сказал, что год проработал на скотобойне в Краснодарском крае. Он похвастался, что получил высокую зарплату (35 тысяч рублей в месяц), и рассказал, что в Узбекистане у него свой магазин по продаже муки. По словам Каримова, на родине его ждут жена и двое малолетних детей, большую часть заработка он отправлял им. "Люблю Краснодар. Погода там, как в Узбекистане. Информацию об отправке (в Узбекистан) увидел в Интернете. Прилетел в Волгоград на самолете", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, в Волжский он прилетел 28 сентября, а на вокзал добирался на такси.

29-летний Фарход Мариджан-Оглы рассказал, что привез из Ташкента в Россию всю свою семью – молодую жену и двухлетнего сына. По его словам, в Россию семья приехала в первый раз, год они жили в Геленджике. Фарход рассказал, что работал на стройке, а жена с ребенком купались в море. "Интересно было. Море увидели. Горы красивые. Проблем не было с работодателем. Зарплата хорошая. Пора домой", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Супруга Фархода рассказала, что информацию о выезде на родину из Волжского они с мужем узнали от знакомых. Сегодня семья прилетела в Волгоград, в Волжский приехали на такси за шесть часов до отправления поезда и сразу купили билеты в кассе. "Работа сезонная у мужа кончилась, возвращаемся домой", – сказала она.

Поезд "Волжский – Ташкент" отправился точно по расписанию – в 21.57 мск (22.57 по местному времени). Ни на перроне, ни в здании вокзала, ни на привокзальной площади граждан Узбекистана, которые бы не смогли уехать, не было. Следующий поезд в Ташкент запланирован из Волжского на 1 октября.