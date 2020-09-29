Узбекские мигранты на вокзале в Волжском. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"

29 сентября 2020, 23:41

Порядка 700 жителей Узбекистана отправились домой с вокзала в Волжском

Вторая группа жителей Узбекистана отправилась домой на поезде "Волжский – Ташкент". В отличие от отправки первой группы, когда мигранты жаловались на продажу билетов спекулянтами по завышенной цене, в этот раз проблем с покупкой билетов на вокзале в Волжском не возникло.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября муфтият Волгоградской области предоставил подвальное помещение мечети 230 мигрантам из Узбекистана, ожидающим возвращения на родину. Местные жители приносили мигрантам продукты, подушки и одеяла. 

В сентябре власти Ростовской области организовали два палаточных лагеря для жителей Узбекистана, которые не смогли вернуться домой из-за закрытых в связи с эпидемией COVID-19 границ. 19 и 23 сентября в Ташкент смогли выехать более 1,5 тысячи человек. После отъезда последней группы в Каменск-Шахтинском осталось 715 человек. Власти объявили, что их перевезут автобусами в Волжский. Однако не менее ста граждан Узбекистана, которым обещали отправку из Волжского на родину, не смогли купить билеты на поезд 25 сентября. Мигранты пожаловались, что замерзают ночью и у них заканчиваются деньги на питание, а билеты на поезд перепродаются спекулянтами.

Сегодня около 17.45 по местному времени (16.45 мск) на привокзальной площади в Волжском дежурили машина МЧС и карета скорой помощи, передал корреспондент "Кавказского узла". По периметру площади дежурили сотрудники полиции и казаки-дружинники. Площадка автовокзала была пуста. У лестницы, ведущей в здание вокзала, находились около 30 узбекских рабочих, они были в масках. У ног мигрантов стояли большие баулы и сумки.

Узбекские рабочие проходят на вокзал. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".Сотрудники полиции объяснили отъезжающим в Ташкент гражданам, что пропускать их будут по очереди. Через каждые три минуты полицейский давал команду на проход на вокзал. Четыре человека поднимались по лестнице к входу и там показывали офицеру полиции свои паспорта и билеты. Затем они проходили две рамки металлоискателей. После осмотра вещей узбекские рабочие проходили на первый перрон вокзала. У края перрона дежурили сотрудники Росгвардии, которые не разрешали никому подходить к краю перрона. Давки и суеты не было.

Постепенно перрон заполнялся людьми. В 18.30 по местному времени (17.30 мск) к перрону подошел поезд "Волжский-Ташкент". Сотрудница пресс-службы вокзала Наталья рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ко времени прибытия поезда было продано не более 700 билетов, в то время как в вагонах всего 938 мест. Пассажиры не спеша стали занимать вагоны.

Жители Узбекистана без проблем купили билеты домой

Роза Судикова. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".Уроженка города Нукус Роза Судикова сидела на своих сумках и не торопилась войти в вагон. Рядом сидели ее дети и трехлетний внук. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что полгода работала в фермерском хозяйстве в селе Восток в Енотаевском районе Астраханской области. "Хозяин не обижал. Работали по восемь часов в сутки с выходными. Зарплата была хорошая - 18 тысяч рублей в месяц. Конфликтов не было, забрала всю семью сюда (в Астраханскую область). Мы работали, а внук гулял-отдыхал", - сказала Судикова.

О том, что на родину можно уехать с вокзала в Волжском, узнали от знакомых, отметила она. По словам жительницы Узбекистана, из Астраханской области в Волжский она с семьей приехала на такси. "Приехали сюда час назад (17.30 по местному времени, 16.30 мск). Свободно купили билеты в кассе, они обошлись недорого – по 11368 рублей", – сказала женщина.

Джасурф Абдурахимов из города Андижана рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работал в Тракторозаводском районе Волгограда на овощном поле. Он сказал, что приехал в Россию впервые, и работа не была трудной, но на следующий год возвращаться сюда не собирается.

59-лений Жасур Алекперов из Ташкента сказал, что остался недоволен работой в России. По его словам, он трудился в поле в Ставропольском крае, условия труда там были очень трудными и несправедливыми. "Хозяин обещал зарплату в 30 тысяч рублей, а платил 18 тысяч. Обещал выходные дать – работали без выходных по 12 часов (в сутки). Работы мы не боимся. Но надо честно, как договаривались (платить). Только вот билет нам (хозяин) оплатил домой. А так ничего хорошего от него не было... Не буду больше в Россию приезжать", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Алмаз Гузаков. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".26-летний Алмаз Гузаков из Самаркандской области рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приезжает на летние заработки в Россию уже четвертый год. Он сказал, что в Узбекистане у него годовалый ребенок и жена. По словам Гузакова, в этом году он отработал в России восемь месяцев продавцом на рынке "Золотой петушок" в Пензенской области. Зимой он работает на рынке у себя на родине.

"Еще приеду в мае (2021 года). Мне нравится работать у вас. Хозяин все по закону оформляет, билет домой мне купил. Отношения с ним (сложились) хорошие. Сегодня в 16.00 (по местному времени, 15.00 мск) приехали в мечеть (в Волжском). Там накормили. Хорошо организована встреча здесь", – сказал Гузаков.

30-летний Ибрагим Каримов из Намангана сказал, что год проработал на скотобойне в Краснодарском крае. Он похвастался, что получил высокую зарплату (35 тысяч рублей в месяц), и рассказал, что в Узбекистане у него свой магазин по продаже муки. По словам Каримова, на родине его ждут жена и двое малолетних детей, большую часть заработка он отправлял им. "Люблю Краснодар. Погода там, как в Узбекистане. Информацию об отправке (в Узбекистан) увидел в Интернете. Прилетел в Волгоград на самолете", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, в Волжский он прилетел 28 сентября, а на вокзал добирался на такси.

29-летний Фарход Мариджан-Оглы рассказал, что привез из Ташкента в Россию всю свою семью – молодую жену и двухлетнего сына. По его словам, в Россию семья приехала в первый раз, год они жили в Геленджике. Фарход рассказал, что работал на стройке, а жена с ребенком купались в море. "Интересно было. Море увидели. Горы красивые. Проблем не было с работодателем. Зарплата хорошая. Пора домой", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мигранты садятся в поезд. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".Супруга Фархода рассказала, что информацию о выезде на родину из Волжского они с мужем узнали от знакомых. Сегодня семья прилетела в Волгоград, в Волжский приехали на такси за шесть часов до отправления поезда и сразу купили билеты в кассе. "Работа сезонная у мужа кончилась, возвращаемся домой", – сказала она.

Поезд "Волжский – Ташкент" отправился точно по расписанию – в 21.57 мск (22.57 по местному времени). Ни на перроне, ни в здании вокзала, ни на привокзальной площади граждан Узбекистана, которые бы не смогли уехать, не было. Следующий поезд в Ташкент запланирован из Волжского на 1 октября.

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Примечание:

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Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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