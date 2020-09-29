29 сентября 2020, 12:12

Следком заявил о задержании пособника беглых заключенных в Дагестане

Родственник одного из шести осужденных, сбежавших из дагестанской колонии, заподозрен в том, что оказывал помощь в побеге, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября стало известно, что шесть заключенных сбежали из колонии №2 под Махачкалой. Власти Дагестана установили вознаграждение за помощь в поимке осужденных. 28 сентября следователи сообщили, что задержан сотрудник колонии, который обвинен в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК России). Источник "Интерфакса" проинформировал, что задержан 28-летний житель Махачкалы, который обвиняется в пособничестве побегу из мест заключения (часть 2 статьи 313 УК России). По его данным, он не один месяц помогал обустроить подкоп для побега из колонии. Источник не уточнил, какое отношение задержанный махачкалинец имеет к колонии и каким образом ему удавалось передавать заключенным строительные материалы для сооружения тоннеля.

После побега шести заключенных из исправительной колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы дагестанское управление Следкома возбудило уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Один из сбежавших осужденных отбывает 15-летний срок наказания за убийство, двое приговорены к 12 годам колонии за наркотики, один - к восьми годам и еще двое - к срокам не меньше восьми лет.

По версии следствия, 22 сентября шестеро осужденных в исправительной колонии в поселке Шамхал на территории производственного цеха сделали подкоп, через который совершили побег. "Установлено, что родственник одного из совершивших побег осужденных, оказывал им необходимое пособничество в побеге. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 УК России (пособничество в совершении побега из места лишения свободы)", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления Следственного комитета по Дагестану.

Поиск сбежавших осужденных, а также других соучастников преступления продолжается, говорится в сообщении ведомства.

Примечание:

"Охотник назван владельцем схрона с оружием возле колонии в Шамхале", "Посетители мечети "Тангим" заметили усиление пятничных рейдов", "Силовики отчитались о поиске участников побега из колонии в Дагестане".

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