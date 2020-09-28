Глава села Гунзиб Шамиль Магомедов на пикете у прокуратуры Дагестана. 28 сентября 2020 год. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"

28 сентября 2020, 17:53

Главы двух дагестанских сел озвучили претензии к прокурору

Прокурор Цунтинского района должен обеспечить более активное расследование преступлений, заявили главы сел Хашархота и Гунзиб на одиночных пикетах в Махачкале.

Глава села Гунзиб Шамиль Магомедов вышел сегодня к зданию прокуратуры Дагестана с плакатом, на одной из сторон которого  написал: "Перед законом все равны". Глава села Хашархота Израил Иманалиев стоял в нескольких десятках метров от Магомедова и держал плакат, где указал на недопустимость покрытия преступлений надзорным ведомством, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники пикетов простояли у прокуратуры с плакатами около 40 минут. К ним вышел сотрудник ведомства, который пригласил протестующих пройти в здание и подать соответствующие заявления. Магомедов и Иманалиев согласились.

По словам Магомедова, в октябре 2017 года он подвергся нападению, но уголовное дело об этом так и не возбудили. Глава села предполагает, что нападавшие дружны с силовиками.

Ранее "Кавказский узел" писал, что высокопоставленный сотрудник дагестанской прокуратуры добился судебного решения об удалении публикаций издания "Черновик", рассказывающих о вымогательстве крупной суммы денег у школьницы, заявившей об изнасиловании. Обвиняемый в этом не только избежал наказания, но и получил пост в прокуратуре другого региона. "Черновик" отказался удалять материалы об этом.

Примечание:

"Бектемир Салихов освобожден в Махачкале", "Полицейские прервали пикет кумыкского активиста в Махачкале", "Девять активистов призвали закрыть дело журналиста Гаджиева".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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