Девять активистов призвали закрыть дело журналиста Гаджиева

21 сентября 2020, 17:45

Участники серии одиночных пикетов в Махачкале потребовали сегодня прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева. Активисты подали в прокуратуру заявление с требованием наказать чиновника Минюста Дагестана, запретившего проводить массовую акцию в поддержку Гаджиева.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги и друзья арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева еженедельно проводят в Махачкале акции протеста с требованием освободить его. Так, 14 сентября в столице Дагестана прошла серия из шести одиночных пикетов.

Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. 9 сентября Верховный суд Дагестана оставил его под стражей еще на три месяца. Обвинение утверждает, что Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Гаджиев настаивает на своей невиновности.

Сегодня в пикетах в поддержку Гаджиева приняли участие девять человек, их поддерживали еще 15. Акции протеста проходили в течение часа на пересечении проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева в центре Махачкалы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" журналист Идрис Юсупов. По его словам, прохожие живо интересовались ситуацией с Гаджиевым, а проезжавшие мимо водители сигналили в знак поддержки. Он отметил, что участников пикетов сегодня было больше, чем неделю назад.

Правозащитник Зияутдин Увайсов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не впервые участвует в пикетах в поддержку Гаджиева. "Любому незаинтересованному человеку становится абсолютно ясно, что он невиновен. Никто в рамках честного диспута не сможет обосновать, что он виновен", - подчеркнул Увайсов. По мнению правозащитника, еженедельные пикеты привлекают внимание к уголовному преследованию Гаджиева.

Участник пикета, не пожелавший назвать своего имени, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что впервые участвует в акции с требованием освободить Гаджиева. "Я сочувствую журналисту газеты «Черновик», который несправедливо находится под арестом полтора года", - сказал активист. Он отметил, что с самого начала уголовного преследования журналиста следит за этим делом. Махачкалинец добавил, что многие его знакомые также знакомы с делом Гаджиева и уверены в невиновности журналиста.

Газета "Черновик" публикует статьи Гаджиева, в которых он, опираясь на материалы уголовного дела, показывает несостоятельность доводов обвинения, указал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов.

Активисты добиваются наказания чиновника Минюста

Группа активистов, которая ранее так и не добилась разрешения на проведение массовых акций в поддержку Гаджиева, новых заявок не подавала, отметил журналист Идрис Юсупов. "В связи с неясностью ситуации с пандемией и ограничением массовых мероприятий новые уведомления не подавались", - сказал он.

Юсупов сообщил, что вместе с другими заявителями ждет решения Пятого кассационного суда в Пятигорске по жалобе на Минюст Дагестана. Этот суд уже признал ранее ряд отказов на проведение акций незаконными, в связи с чем активисты обратились в прокуратуру, рассказал Идрис Юсупов.

Пока в прокуратуру Дагестана подано только одно заявление с требованием наказать высокопоставленного чиновника Минюста за отказ согласовать акцию, уточнил юрист Марат Исмаилов. Форму наказания активисты оставили на усмотрение прокурора, сообщил Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла".

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, указали участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".