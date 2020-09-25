Грозненцы рассказали о поборах в школах на фоне прокурорской проверки

25 сентября 2020, 21:52

Сообщения СМИ о поборах в школах стали поводом для прокурорской проверки в Грозном. Объявления о сборе денег с родителей школьников обычно делаются через группы в WhatsApp, а не напрямую, указали горожане.

Как писал "Кавказский узел", родители школьников в Грозном рассказали, что собирают деньги на покупку учебников, тетрадей, школьной формы, а также на нужды образовательного учреждения. В пресс-службе Минобразования Чечни заявили "Кавказскому узлу", что все школы и учащиеся республики полностью обеспечены всей необходимой литературой, на данный момент в ведомство не поступало жалоб от родителей на поборы в школах. Если случаи поборов будут иметь место, то через родительский комитет каждый родитель может передать эту информацию в органы образования, сообщил сотрудник ведомства. Сбор денег в школах Чечни является продолжением общероссийского тренда, считают аналитики.

Прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров после сообщений в СМИ о поборах организовал проверку в образовательных организациях Грозного. Надзорное ведомство заинтересовала информация о сборах на ремонт и оформление класса, приобретение учебников и тетрадей, дезинфицирующих средств.

"По всем выявленным нарушениям прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Об имеющейся информации о нарушениях в этой сфере родители и несовершеннолетние могут обратиться в прокуратуру республики любым доступным для них способом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Чечни 24 сентября.

Родители учеников 33-й школы-гимназии и 44-й школы в Старопромысловском районе Грозного, а также математической школы №1 и 48-й школы в Ленинском районе города сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что недовольны сборами денег на различные нужды.

"У меня трое детей учатся, двое - в младших классах. Одному для покупки комплекта тетрадей и принадлежностей я сдала 1750 рублей, другому - 2000. Девочка учится на класс старше - им дополнительно понадобилась какая-то рабочая тетрадь, оттого и расходы больше. В группы по классам в WhatsApp прислали сообщение, что желательно все приобрести сообща, чтобы тетради и все остальное было у детей одинаковым - естественно, отказываться не будешь. Сейчас вот еще ко Дню учителя собираем по 300 рублей на подарок преподавателям. На подарок учителю денег не жалко, но прочие расходы, на мой взгляд, чрезмерные", - считает жительница Грозного Лейла.

Такие сборы бывают ежегодно, отметила другая горожанка, Элиза. "Причем в разных школах или даже разных классах это делается по-разному. У меня сын и дочь учатся в одной школе. Сыну на покупку комплекта тетрадей из шести штук сдали 750 рублей, плюс потом 200 рублей на дневник, тонкие тетради и обложки, плюс 100 рублей в фонд класса. В классе дочери тоже был сбор по 750 рублей на комплект тетрадей, потом еще собрали по 500 рублей на тонкие тетради, дневник, обложки для учебников и тетради. Моя знакомая живет в другом районе [Грозного], у них такого нет", - рассказала местная жительница.

Жительница Грозного Фатима в этом году купила тетради и школьные принадлежности в другом регионе. "Сестра привезла из Пятигорска. Обошлось дешевле, чем здесь брать. А так деньги собирают, как, впрочем, и везде. Мы с другими родителями скидывались, чтобы класс в порядок привести: зеркало взяли, рукомойник поставили, шкафчик. В прошлом году даже на охрану для школы с родителей деньги собирали - мы сдали две тысячи за год", - рассказала женщина.

Согласно статье 28 Федерального закона "Об образовании", материально-технические условия для образовательной деятельности школ учебных заведений обеспечиваются из бюджета, ранее заявлял юрист Мухадин Карданов. "То есть все сборы на ремонт, учебники и тому подобные нужды незаконны... Единственные средства, которые может принимать школа или детсад от родителей - это добровольные пожертвования, к уплате которых никто не имеет права принуждать", - пояснил Карданов.

Деньги собираются не по прямому указанию педагогов, а через группы в WhatsApp, указал житель Грозного Мовсар. "Нас пока что особо не беспокоили по поводу необходимости и сбора средств для приобретения тетрадей, принадлежностей или чего-то еще. Но год только начался, думаю, что без этого не обойдется. В прошлом году мы и на нужды класса деньги сдавали, и на подарки учителям, и по всяким другим поводом собирали. Причем открыто денег никто не требует. В WhatsApp у каждого класса есть группа. Туда и присылают сообщения, что надо бы собрать по столько-то, или передают через ребенка, что надо принести в школу такую-то сумму", - отметил горожанин.

Мать ученицы младших классов Зарема сообщила о сборах, связанных с эпидемией коронавируса. "На тетради и принадлежности пока сбор не объявляли в классе дочери. Но собирали по 100 рублей, чтобы градусник купить на класс, которым дистанционно температуру меряют. Ну еще учебники на родном языке и рабочую тетрадь пришлось за свой счет покупать, их почему-то не выдали. Это в 700 рублей мне обошлось", - сказала грозненка.

В письме "Об организации работы общеобразовательных учреждений", опубликованном на сайте Роспотребнадзора, рекомендуется измерять у школьников температуру при входе в школу. Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Сообщения о поборах в чеченских школах поступали и ранее. Согласно заявлениям родителей учащихся грозненских школ, в конце 2019 года был объявлен сбор денег на ремонт классов. Учителя тогда сослались на давление со стороны руководства школ, Минобразования Чечни назвало сборы незаконными, а юристы рекомендовали родителям обращаться в прокуратуру.

В мае 2018 года жители поселка Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района пожаловались на принуждение к покупке школьной формы в школах. Власти и Минобразования Чечни опровергли эти данные. Прокуратура не выявила ни одного факта поборов в школах, но местные жители сочли прокурорские проверки неэффективными. В сентябре того же года родители школьников в Чечне пожаловались на то, что руководство школ вынуждает их покупать через образовательное учреждение не только форму, но и дневники, тетради, канцтовары, учебные пособия. Педагоги тогда заявили, что сборы денег согласовываются с родительскими комитетами.