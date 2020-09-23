Поборы в школах Чечни стали частью общероссийской практики

23 сентября 2020, 18:55

Учителя часто самостоятельно решают вопросы с ремонтом и оформлением классов, прокомментировали педагоги грозненских школ сообщения родителей о поборах. Сбор денег в школах Чечни является продолжением общероссийского тренда, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", родители школьников в Грозном рассказали, что собирают деньги на покупку учебников, тетрадей, формы, а также на нужды образовательного учреждения. В пресс-службе Минобразования Чечни заявили «Кавказскому узлу», что все школы и учащиеся республики полностью обеспечены всей необходимой литературой, на данный момент в ведомство не поступало жалоб от родителей на поборы в школах. Если случаи поборов будут иметь место, то через родительский комитет каждый родитель может передать эту информацию в органы образования, сообщил сотрудник ведомства.

Согласно статье 28 Федерального Закона "Об образовании", материально-технические условия для образовательной деятельности школ учебных заведений обеспечиваются из бюджета, ранее заявлял юрист Мухадин Карданов. «То есть все сборы на ремонт, учебники и тому подобные нужды незаконны...Единственные средства, которые может принимать школа или детсад от родителей - это добровольные пожертвования, к уплате которых никто не имеет права принуждать», - пояснил Карданов.

Грозненские учителя рассказали о финансовой помощи родителей школьников

Преподавателям образовательных учреждений приходится самостоятельно решать вопросы, связанные с ремонтом и оформлением своих классов, сообщили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» педагоги, работающие в ряде школ Грозного. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения опрошенных.

«Большая проблема для классного руководителя, на мой взгляд, заключается в том, что приходится оформлять класс. Шкафчики нужны всякие, зеркало, горшки с цветами, наглядные пособия, веник, тряпки, ведра, моющие средства, плакаты нужно делать. В этом родители оказывают большую помощь. В прошлом году у нас был замечательно оформленный класс, а в этом нас перевели в другую аудиторию, пришлось все заново оформлять, опять же помогли родители. Без них я бы не справилась. Им и самим хочется, чтобы их дети учились в красиво оформленном помещении, а не сидели в кабинете с голыми стенами, где несколько портретов висят», – рассказала преподаватель одной из школ в Ленинском районе Грозного, попросившая не указывать своего имени.

«Каждый новый учебный год у преподавателей головная боль. Надо, чтобы класс был оформлен, плюс еще другие всякие расходы. Элементарно принтер отремонтировать, картридж приобрести, бумагу для него, все необходимое для уборки класса - моющие и чистящие средства. Теперь еще добавились дезинфицирующие средства, освежители воздуха - что должно быть в помещениях в связи с установками Роспотребнадзора из-за коронавирусной инфекции. Поэтому приходится просить о помощи родителей учеников. В основном все с пониманием относятся, недовольны бывают разве что те, у кого сразу несколько детей учится в школе. Я их понимаю, для некоторых семей это серьезные расходы», - заметила педагог школы в Октябрьском районе Грозного Раиса.

«В принципе все у нас имеется, но в некоторых случаях приводится обращаться и к родителям. Класс у нас за последние два года достаточно хорошо оформлен, все, что надо, есть, но попутные расходы неизбежны. Родители по 500 рублей собрали на нужды класса. Термометр дистанционный взяли для наших детей, бумагу для принтера, дезинфицирующие средства. Потом еще родители отдельно собирали средства на комплекты тетрадей и обложки, чтобы они были у детей одинаковые. Меня радует, что родители неравнодушны к проблемам класса, и при необходимости всегда можно рассчитывать на их помощь», - рассказала преподаватель другой грозненской школы Марьям.

В письме "Об организации работы общеобразовательных учреждений", размещенном на сайте Роспотребнадзора, рекомендуется измерять у школьников температуру при входе в школу, использовать антисептики для обработки рук, закрепить за каждым классом отдельный кабинет и исключить совместные занятия разных классов в актовых и спортивных залах. Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Поборы в школах Чечни являются продолжением общероссийского тренда

Принудительные и добровольные сборы денег в школах Чечни являются общероссийским трендом, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Это общероссийская практика. Везде в школах идут такие сборы. Нет достаточного финансирования от государства, в связи с чем и происходят такие поборы. Чечня в этом плане не исключение. Здесь тоже есть такая проблема. Директора школ, ответственные за сферу образования люди присваивают выделенные деньги на ремонт классов, школ и так далее. Вот почему учителя участвуют в сборе средств», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Кутаев.

При этом он не связывает добровольно-принудительные пожертвования с деятельностью фонда Ахмата Кадырова. «Благотворительный фонд Кадырова тут не при чем. Эти сборы идут во всех школах всех российских регионов. Может, какие-то отчисления от зарплаты учителей идут в этот фонд, но сам фонд и его деятельность не имеют никакого отношения к такому явлению, как сбор средств с родителей школьников. Но здесь стоит отметить, что, если школы будут получать достаточное финансирование, и никто не будет присваивать эти средства, то и подобных сборов средств не будет», - отметил Руслан Кутаев.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в подготовленной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" справке "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина согласна с мнением Кутаева и полагает, что «добровольные пожертвования» в школах Чечни – часть общероссийского тренда.

«Похоже на общероссийский тренд. Родители школьников из самых разных регионов России жалуются в социальных сетях на школьные "поборы"», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

О том, что поборы в школах – это обычное явления по всей России, пишут и пользователи соцсетей.

«У нас в Самаре то же самое», - написал Армен Мкртчян в комментарии к публикации о поборах в грозненских школах на странице «Кавказского узла» в соцсети «ВКонтакте». «По всей России так же живут, мы ничем не лучше, не хуже», - отметил здесь же Муслим Ходов.

«У нас это все время происходит», – пишет пользователь под ником [БАН] Ахмед под видео о поборах в школах Грозного на Youtube-канале «Громкий Политик». «С российских берут пример», - отмечает там же пользователь под ником В.Т.А. В.Т.А. «Классы некоторые обустраивают евроремонтом, с навесными потолками и ламинатом, да и шторы и занавесы тоже подороже, и поэтому доят родителей учеников», - высказывает свое мнение Асхаб Беналиев.

Юрист посоветовал писать жалобы в случае принуждения к сбору денег в школах

Если родитель ученика решил не участвовать в сборе, и это имело какие-то последствия для ребенка, то в этом случае можно жаловаться на учителя или руководство школы, считает московский юрист Евгений Черноусов.

«Например, изменилось отношение к ребенку, чей родитель решил не участвовать в добровольном сборе средств. В этом случае родитель может пожаловаться в местное министерство образования или написать письмо в Москву. В прокуратуру идти нет смысла, поскольку нет явного нарушения закона. А вот жалоба вполне может изменить ситуацию. Отчислять (детей из школы) за неучастие в сборе средств не могут», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Евгений Черноусов.

Он также указывает на то, что похожая ситуация со сбором денег присутствует в школах других регионов. «Сборы идут во всех школах, но за отказ от участия не применяются санкции», - подчеркнул юрист.

По его словам, если при сборе денег в школах называется конкретная сумма и отмечается, что родители могут передать деньги по собственному желанию, то это не может считаться принудительным сбором. «Когда родителям говорят конкретную сумму в приказном порядке, то это уже принудительный сбор. Но когда называется какая-то сумма, при этом говорят, что пусть скинется тот, у кого есть возможность, то это, действительно, добровольный сбор. В этом случае родители могут сами решить, участвовать в сборе или нет», - сказал Евгений Черноусов.

Поскольку образование бесплатное, то объявление школой сбора средств на покраску стен, озеленение класса и тому подобное незаконно, указала ранее член Совета по русскому языку при президенте России Людмила Дудова. Однако управляющие советы школ, родительские комитеты, попечительские советы, то есть органы общественного управления могут это делать. "Вот если этот орган провел работу с родителями, объяснил, для чего нужны какие-то средства, и если родители добровольно согласились на сборы такого вида, при этом все это протоколируется - только тогда проводят сборы средств. Совет общественного управления отчитывается за израсходованные средства", - пояснила Дудова.

Напомним, сообщения о поборах в чеченских школах поступали и ранее. Согласно заявлениям родителей учащихся грозненских школ, в конце учебного года в 2019 году был объявлен сбор денег на ремонт классов. Учителя тогда сослались на давление со стороны руководства школ, Минобразования Чечни назвало сборы незаконными, а юристы рекомендовали родителям обращаться в прокуратуру.

В мае 2018 года жители поселка Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района пожаловались на принуждение к покупке школьной формы в школах. Власти и Минобразования Чечни опровергли эти данные. Прокуратура не выявила ни одного факта поборов в школах, но местные жители сочли прокурорские проверки неэффективными. В сентябре того же года родители школьников в Чечне пожаловались на то, что руководство школ вынуждает их покупать через образовательное учреждение не только форму, но и дневники, тетради, канцтовары, учебные пособия. Педагоги тогда заявили, что сборы денег согласовываются с родительскими комитетами.