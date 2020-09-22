Родители школьников в Грозном пожаловались на поборы

22 сентября 2020, 01:49

В школах Грозного собирают деньги на покупку учебников, тетрадей, формы, а также нужды образовательного учреждения, рассказали "Кавказскому узлу" жители города.

Как писал "Кавказский узел", в грозненских школах в конце учебного года в 2019 году объявили сбор денег на ремонт классов, заявили родители учащихся. Учителя сослались на давление со стороны руководства школ. Министерство образования Чечни назвало сборы незаконными, а опрошенные "Кавказским узлом" юристы рекомендовали родителям обращаться в прокуратуру.

Родители школьников в Грозном, по их словам, вынуждены сдавать деньги на приобретение тетрадей для школы. «Неделю назад сдали в школу 750 рублей для приобретения каких-то тетрадей для ребенка под предлогом того, что они должны быть одинаковыми для всех. Теперь потребовали еще по 500 рублей «на нужды класса». Школа у нас новая, открыта всего несколько лет назад, какие могут быть «нужды»?!» - высказала свое возмущение жительница Грозного Раиса.

По ее словам, она сдала требуемую сумму. «Не хочется, чтобы мой ребенок, выделялся среди других»», - заявила Раиса.

Согласно статье 28 Федерального Закона "Об образовании", материально-технические условия для образовательной деятельности школ учебных заведений обеспечиваются из бюджета, ранее заявлял юрист Мухадин Карданов. «То есть все сборы на ремонт, учебники и тому подобные нужды незаконны...Единственные средства, которые может принимать школа или детсад от родителей, - это добровольные пожертвования, к уплате которых никто не имеет права принуждать", - пояснил Карданов.

Грозненке Элине, по ее словам, пришлось сдать деньги на покупку тетрадей для двоих детей, которые учатся в начальных классах. «У меня двое детей - мальчик и девочка, учатся в начальных классах. В (мессенджере) у нас группы родительские, и в группе сына скинули предложение - собрать по 1 650 рублей на приобретение комплекта тетрадей для детей – я сдала. Через день уже в группу дочери пришло аналогичное сообщение, правда там сумма уже была в 2 тысячи (рублей). Она учится на класс выше сына, и там еще какие-то дополнительные тетради нужны - снова отдали. Так у нас каждый новый учебный год начинается, и расходы на покупку тетрадей и прочего растут», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Элина.

Она также добавила, что кроме того ежедневно каждому ребенку она дает по 30 рублей на питание, так как «каша в школьной столовой их не устраивает».

Жительница Грозного Фатима сообщила, что в классе ее дочери попросили сдать не только на тетради, но и на одинаковые футболки. «Собрали с родителей недавно деньги на покупку тетрадей для детей - по 1 300 рублей, в пятницу дочка пришла из школы и говорит: «Надо еще по 200 рублей сдать», - мол, учительница купит им всем одинаковые футболки на физкультуру. Потом еще будем собирать деньги на подарки ко Дню учителя, на Новый год, на 8 марта и так далее - это в среднем по 300 рублей на каждый праздник», - заметила грозненка Фатима.

Недовольство вызывает также необходимость приобретения школьных учебников, сообщила мать одного из грозненский школьников Залина. «Дочь учится в шестом классе, учебники им выдали на прошлой неделе, но не все. Книг по родному языку и литературе не оказалось, рабочей тетради и географического атласа тоже. Все это сказали покупать самим. Почему-то на рынке эти учебники есть, а в школе нет. Учебники обошлись по 350 рублей, рабочая тетрадь в 100 (рублей) и атлас - 200 рублей, то есть в итоге тысяча рублей. Это в дополнение к тем расходам, что были к началу года с приобретением школьной формы, портфеля, тетрадей и различных принадлежностей», - заявила Залина.

Опрошенные «Кавказским узлом» педагоги заверили, что все вопросы, связанные со сбором средств на те или иные цели, предварительно обсуждаются с родителями. «Действительно, мы организовали сбор средств с родителей на покупку комплекта тетрадей для детей. Но, во-первых, это все предварительно было оговорено с родительским комитетом. А во-вторых, это обходится немного дешевле, чем если каждый родитель будет брать по отдельности. Никто из моих родителей не возражал, наоборот, были благодарны за то, что этот вопрос мы так решаем», - сообщила учительница одной из грозненских школ Марьям.

«Мы от себя и для себя ничего не делаем. Если возникают вопросы касательно приобретения чего-то, тех же предметных тетрадей, обговариваем в родительской группе, что есть в (мессенджере). Сами родители, бывает, с предложениями выходят. Например, нужны были рабочие тетради, так одна родительница нашла их на рынке по относительно недорогой цене, сообщила в группу и купила на всех, кому нужно. Конечно, в каких-то случаях бывает и недовольство, но без этого не бывает», - сообщила педагог Петимат.

Поскольку образование бесплатное, то объявление школой сбора средств на покраску стен, озеленение класса и тому подобное незаконно, указала ранее член Совета по русскому языку при президенте России Людмила Дудова. Однако управляющие советы школ, родительские комитеты, попечительские советы, то есть органы общественного управления могут это делать. "Вот если этот орган провел работу с родителями, объяснил, для чего нужны какие-то средства, и если родители добровольно согласились на сборы такого вида, при этом все это протоколируется - только тогда проводят сборы средств. Совет общественного управления отчитывается за израсходованные средства", - пояснила Дудова.

Жалоб на поборы в школах в Минобр Чечни не поступало

На сегодня все школы и учащиеся Чечни полностью обеспечены всей необходимой литературой, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Минобразования республики. «Вопрос с учебниками был решён уже к началу учебного года», - заверили в министерстве.

По словам представителя пресс-службы ведомства, на данный момент нет жалоб от родителей на поборы в школах. «По распоряжению министра образования республики никакие поборы не допустимы. Это доведено до руководства всех учебных заведений», - сообщил сотрудник ведомства, добавив, что если случаи поборов будут иметь место, то через родительский комитет каждый родитель может передать эту информацию в органы образования.

«И мы тогда будем разбираться, но с начала учебного года пока таких проблем не наблюдаем», - скал представитель ведомства.

Напомним, что в мае 2018 года жители поселка Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района пожаловались на поборы и принуждение к покупке школьной формы в местных школах. Власти и Минобразования Чечни опровергли эти данные. Прокуратура не выявила ни одного факта поборов в школах Гудермесского района, но местные жители сочли прокурорские проверки неэффективными. В сентябре того же года родители школьников в Чечне пожаловались на то, что руководство школ вынуждает их покупать через образовательное учреждение не только форму, но и дневники, тетради, канцтовары, учебные пособия. Педагоги тогда заявили, что сборы денег согласовываются с родительскими комитетами.