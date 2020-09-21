Пользователи соцсетей отказались признать праздником День адыгов

21 сентября 2020, 00:05

Большинство мероприятий, посвященных Дню адыгов (черкесов), прошли в Кабардино-Балкарии в онлайн-режиме из-за коронавируса. Популярность и целесообразность праздника вызывала дискуссию среди пользователей Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая по инициативе черкесских активистов из Кабардино-Балкарии пользователи Facebook и Instagram в День памяти жертв Кавказской войны опубликовали фото с поднятой левой рукой. У черкесов в знак скорби и солидарности с чьей-то утратой было принято поднимать левую руку, пояснили организаторы акции. В этом году акции ко Дню памяти жертв Кавказской войны из-за пандемии коронавируса прошли в онлайн-формате.

Черкесы (самоназвание - адыгэ) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Они проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы - в Карачаево-Черкесии, адыгейцы - в Адыгее, кабардинцы - в Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Адыги", опубликованной "Кавказским узлом".

По случаю Дня адыгов, который с 2014 года в Кабардино-Балкарии отмечают 20 сентября, по местному телевидению и на интернет-ресурсах прошли показы фильмов о жизни и деятельности известных адыгов, а также был показан концерт мастеров искусств республики, сообщил ТАСС.

Отмечается также, что самое масштабное празднование в республики состоялось в Баксане. Там более двух тысяч человек в национальных костюмах прошли по городу. Кроме того, участие в шествии приняла конница из 100 всадников.

В своем поздравлении глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что "относительно молодой праздник [...] является символом единения не только адыгов, но и всех народов, веками живущих в мире и согласии на земле Кабардино-Балкарии".

"Наш долг – сохранить это бесценное достояние, суметь передать его последующим поколениям. История адыгов неотделима от судьбы многонациональной России [...] Уверен, этот праздник будет всегда служить олицетворением нерушимости единства, дружбы и сплоченности народов Кабардино-Балкарии, нашим общим духовным достоянием", - говорится в сообщении, опубликованном 20 сентября на странице Кокова в Instagram.

В соцсетях усомнились в популярности Дня адыгов за пределами Кабардино-Балкарии

Черкесская общественность не признала День адыгов, считает автор блога на "Кавказском узле" "Женский взгляд из Нальчика" в публикации "Сегодня День адыгов – праздник, который не случился".



"Среди многочисленных черкесских групп в социальных сетях этот праздник не обсуждается, в основной массе они молчат - ни одобрительной, ни критической реакции. Все дело в том, что День адыга задумывался как альтернатива 21 мая – Дню памяти адыгов, чтобы со временем отойти от траурных мероприятий и заменить этот траур чем-то более праздничным и торжественным. Вроде как День возрождения балкарского народа, созданный в противовес Дню депортации", - пишет автор блога.

По его мнению, "День адыга черкесская общественность не признала", поскольку считает, что "возрождения адыгов пока не случилось".

"Тут и вопрос признания геноцида, репатриации черкесов на родину, и проблемы родного языка. В последнее время недовольство национальной политикой усилилось из-за установки памятников завоевателям Северного Кавказа, а также из-за того, что оскорбительные выступления в СМИ некоторых персон в адрес черкесского этноса не получают никакой реакции со стороны соответствующих структур", - написал блогер.

В июле Артемий Лебедев на своем YouTube-канале раскритиковал сочинских чиновников, которые, по его мнению, "пошли на поводу у активистов", когда демонтировали в Адлере памятный знак "Монумент подвигу русских солдат". В свою очередь черкесские активисты создали электронную петицию с требованием лишить Лебедева медали "За заслуги перед Отечеством" II степени, которой он был награжден Владимиром Путиным в конце августа. Глава черкесской организации в Москве Юрий Агирбов попросил ФСБ проверить высказывания блогера Артемия Лебедева о демонтаже памятника в Адлере, а также о монументе "Родина-мать". Еще одно заявление с требованием об уголовном преследовании Лебедева черкесские активисты подготовили для Генпрокуратуры. Юристы усомнились, что человек, награжденный Путиным, будет привлечен к ответственности.

В группах и пабликах, посвященных Кабардино-Балкарии, упоминание о Дне адыгов в основном сведено к публикации поздравления Казбека Кокова.

Так, соответствующий пост, опубликованный на странице паблика "Патриот Кабардино-Балкарии" в Instagram, по состоянию на 23.55 мск 20 сентября собрал 4506 лайков и 68 комментариев. Подавляющее большинство пользователей выразили положительное отношение к дате.

"Поздравляю всех черкесов, которые искренне болеют и переживают за свой народ", - написал подписчик maintain3691.

При этом некоторые посетовали на то, что День адыгов не является выходным днем. Также несколько комментаторов усомнились в необходимости праздника.

"А что праздновать? Высосанный из пальца праздник. Преследуются определённые, противные народу, идеологические цели", - возмутился пользователь под ником cmuaed.

Поздравление Казбека Кокова, опубликованное на странице паблика 07.news в Instagram, к 23.55 мск собрало 1308 лайков и 27 комментариев. Некоторые из подписчиков сочли День адыгов не очень популярным праздником.

"Я сейчас нахожусь в Сочи - никакого празднества на исконной родине адыгов не замечаю", - написал пользователь bismilachi.

"Этот праздник придуман в КБР и нигде больше не отмечается", - ответил на этот комментарий подписчик под ником 01ridada.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".