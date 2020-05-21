Скриншот видео с призывом участвовать во флешмобе в День памяти жертв Кавказской войны, https://www.facebook.com/fatima.kankulowa/videos/2925214024212032/

21 мая 2020, 13:41

Пользователи соцсетей почтили память жертв Кавказской войны флешмобом

По инициативе черкесских активистов из Кабардино-Балкарии пользователи Facebook и Instagram в День памяти жертв Кавказской войны опубликовали фото с поднятой в знак скорби левой рукой.

Как писал "Кавказский узел", в этом году из-за пандемии коронавируса акции ко Дню памяти жертв Кавказской войны проводятся в онлайн-формате.Черкесские активисты  подготовили и выложили в соцсети тематические видеоролики, призвав жителей Кабардино-Балкарии и других регионов Северного Кавказа вспомнить жертв войны дома. Для черкесов актуальными остаются проблемы репатриации, культурной интеграции и сохранения родного языка, считают доктор филологических наук КБИГИ Мадина Хакуашева, председатель "Адыгэ Хасе" Адыгеи Рамазан Тлемешок и глава "Адыгэ Хэку Черкесия" Абубекир Мурзаканов.

Скриншот фотографий участников флешмоба в День памяти жертв Кавказской войны 21 мая 2020 года, https://www.facebook.com/shebzukhoastemir/posts/2990063147782535Сообщение о сегодняшней онлайн-акции пришло на sms-сервис "Кавказского узла". "Черкесские активисты Кабардино-Балкарии предложили 21 мая в 12:09 всем, кто разделяет боль адыгов, провести акцию: поднять левую руку в знак скорби по жертвам геноцида черкесского народа и выложить фото под хэштегом #ГуIэдэх", - написал автор сообщения.

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У черкесов в знак скорби и солидарности с чьей-то утратой было принято поднимать левую руку, пояснили организаторы акции в видеоролике, распространенном в соцсетях Facebook и Instagram. Наряду с хэштегом #ГуIэдэх в этих публикациях указан и хэштег #гуауэдэх.

Скриншот комментариев к анонсу флешмоба в День памяти жертв Кавказской войны 21 мая 2020 года, https://www.facebook.com/aslan.beshto/posts/3126379427424713?__cft__[0]=AZWHd5Rulq3_Q09-mu27wqbkCy53j_CvgI1DWroPmr-MPidLfg6fmjfGD9eGvr8LGX_VcCFHr3dAE5oj6kqpSFUvlNDbOoidvC24rZ0bqm4lR3wlMYFQNrHI2Ht3yISiKW8&__tn__=%2CO%2CP-RЗапечатлеть себя с поднятой левой рукой нужно было в 12.09 "по черкесскому времени" (совпадает с мск). "Когда солнце в зените над Черкесией", - пояснил 19 мая в комментариях на своей странице в Facebook один из организаторов акции, активист из Нальчика Аслан Бешто.

К 13.41 мск 21 мая в Instagram под хэштегом #гуауэдэх были опубликованы фото не менее 30 человек с поднятой левой рукой. Среди них немало детей. В Facebook опубликованы не менее 16 фото. В соцсети "ВКонтакте" флешмоб большого распространения не получил - там к 13.41 мск были опубликованы лишь два фото.

Пользователь n_a_r_t_07 после 12.09 опубликовал видео, на котором левую руку поднимает всадник в папахе и черкеске с газырями.

В память о жертвах Кавказской войны и в другие памятные даты черкесские активисты организуют конные переходы "Хасэ всадников". Подобные проекты привлекают местную молодежь, отмечается в материале "Кавказского узла" ""Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации".

Скриншот фотографий участницы флешмоба в День памяти жертв Кавказской войны 21 мая 2020 года, https://www.instagram.com/p/CAcdDQTHmbT/Напомним, что Кавказская война началась в 1763 году и закончилась 21 мая 1864 года. Эта война поставила адыгские народы на грань исчезновения. После Кавказской войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". Материалы о событиях, связанных со 150-й годовщиной окончания Кавказской войны, которая отмечалась в 2014 году, размещены на архивной тематической странице "Кавказского узла" "Кавказская война: 150 лет".

Информация о динамике распространения вируса в регионах юга России и на Южном Кавказе и ограничениях, введенных в связи с пандемией, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Активисты поддержали обращение сирийской черкешенки к депутатам", "Активисты в Кабардино-Балкарии помогли продуктами сирийским репатриантам", "Медицинские маски стали элементом быта жителей Нальчика".

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