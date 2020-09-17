Уроженка Дагестана заподозрена в помощи боевикам в Сирии

17 сентября 2020, 18:34

Жительница Дагестана с 2014 года находится в Сирии и работает санитаркой в больнице, где лечатся раненные боевики, предположили правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении Расат Булачовой возбуждено по статье об участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК России).

Силовики получили информацию, что Булачова, покинувшая Россию в июне 2014 года, уже шесть лет находится в Сирии. Следователи считают, что она вылетела в Турцию, а оттуда перебралась в Сирию и добровольно присоединилась к боевикам, сообщил со слов информированного источника "Интерфакс".

Женщина "по сей день выполняет роль санитарки в одной из больниц города Тапка", где лечатся боевики, отметил источник.

Имя Раисат Булачовой есть в действующем перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Согласно сведениям ведомства, женщина родилась в апреле 1988 года в селе Бухты Гунибского района Дагестана.

Комментариями Булачовой или ее представителей относительно выводов силовиков "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлен материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

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