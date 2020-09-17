17 сентября 2020, 02:35

Подрядчик обвинен в хищениях при строительстве школы в Дагестане

Дело руководителя строительной компании, который обвинен в хищениях на 11 миллионов рублей при возведении школы в Левашинском районе, передано в суд.

По версии следствия, генеральный директор компании при строительстве школы в селе Наскент Левашинского района по госконтракту внес ложные сведения в отчетную документацию, завысив стоимость работ и включив туда невыполненные работы. В результате с 2011 по 2017 годы из  бюджета были похищены свыше 11 миллионов рублей, полагают следователи.

Уголовное дело расследовалось по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), оно направлено в Советский райсуд Махачкалы, сообщила 16 августа на своей странице в Instagram прокуратура Дагестана.

Отметим, санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Комментариев гендиректора компании относительно передачи дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, в декабре 2019 года бывший главный врач Акушинской районной больницы и двое руководителей подрядных организаций были заподозрены в мошенничестве на 9,7 миллиона рублей при ремонте учреждения.

Примечание:

"Передано в суд дело о хищении 2,7 миллиона в дагестанском медцентре", "Замглавы дагестанского села обвинен в мошенничестве", "Дагестанская прокуратура оценила размер махинаций с электричеством в 15,7 миллиона".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 сентября 2020, 03:27

  • Подсудимый по делу Цкаева отказался от прежних показаний

    Обвиняемый по делу о смерти Владимира Цкаева, умершего после допроса в полиции во Владикавказе, Азамат Цугкаев вновь отказался давать показания. К нему присоединились другие подсудимые Спартак Бузоев и Олег Дзампаев, причем последний отказался и от показаний, данных в ходе предварительного заключения.

17 сентября 2020, 01:40

  • 1 Активисты раскритиковали выборы в Сочи

    "Умное голосование" в Сочи не сработало, так как не было представлено сильных оппозиционных кандидатов, а политическая активность в городе низкая, указал активист сети штабов Навального на Кубани. Наблюдателями было охвачено лишь небольшое число участков, поэтому соблюдение закона на выборах под сомнением, указал глава "Голоса".

17 сентября 2020, 00:48

16 сентября 2020, 23:59

16 сентября 2020, 23:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи