Подрядчик обвинен в хищениях при строительстве школы в Дагестане

17 сентября 2020, 02:35

Дело руководителя строительной компании, который обвинен в хищениях на 11 миллионов рублей при возведении школы в Левашинском районе, передано в суд.

По версии следствия, генеральный директор компании при строительстве школы в селе Наскент Левашинского района по госконтракту внес ложные сведения в отчетную документацию, завысив стоимость работ и включив туда невыполненные работы. В результате с 2011 по 2017 годы из бюджета были похищены свыше 11 миллионов рублей, полагают следователи.

Уголовное дело расследовалось по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), оно направлено в Советский райсуд Махачкалы, сообщила 16 августа на своей странице в Instagram прокуратура Дагестана.

Отметим, санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Комментариев гендиректора компании относительно передачи дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, в декабре 2019 года бывший главный врач Акушинской районной больницы и двое руководителей подрядных организаций были заподозрены в мошенничестве на 9,7 миллиона рублей при ремонте учреждения.