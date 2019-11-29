29 ноября 2019, 17:39

Передано в суд дело о хищении 2,7 миллиона в дагестанском медцентре

Бывший главный бухгалтер Республиканского урологического центра в Дагестане обвинена в том, что, начисляя себе завышенную зарплату, похитила свыше 2,7 млн рублей.

Как писал "Кавказский узел", главный бухгалтер урологического центра в марте была заподозрена в том, что в течение двух лет начисляла себе завышенную зарплату.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы главный бухгалтер неправомерно начисляла себе заработную плату в завышенных размерах. "В результате женщиной были похищены денежные средства в сумме свыше 2,7 млн рублей. Часть похищенных денежных средств в сумме 480 тыс. рублей обвиняемая возместила. В целях обеспечения возмещения остальной суммы ущерба, на ее расчетные счета и земельный участок наложен арест", - сообщила прокуратура Дагестана.

Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Глава дагестанского села заподозрен в хищении бюджетных денег", "Пять директоров дагестанских школ заподозрены в мошенничестве", "Подрядчик обвинен в мошенничестве с госконтрактами в Дагестане".

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