24 декабря 2019, 20:51

Следствие обнаружило хищение 9,7 млн при ремонте дагестанской больницы

Бывший главный врач Акушинской районной больницы и двое руководителей подрядных организаций подозреваются в мошенничестве, служебном подлоге и подделке официальных документов после ремонта учреждения.

По версии следствия, в 2016 году главный врач больницы заключил шесть госконтрактов с двумя подрядными организациями на проведение работ по ремонту кровли здания и административных помещений. После главврач подписал документы, в которых подрядчики завысили объемы и стоимость фактически выполненных работ на общую сумму свыше 9,7 миллиона рублей, а также включили ложные сведения о внутреннем ремонте, который не проводился, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Главврач больницы и руководители подрядных организаций подозреваются по ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 (подделка официальных документов) УК России, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В отношении подрядчиков возбуждено дело о мошенничестве и подделке документов, а бывший главный врач заподозрен в служебном подлоге, уточнила Генпрокуратура России на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что силовики заподозрили махачкалинских чиновников в афере на 1,3 миллиона. 2 декабря стало известно, что глава Советского района Махачкалы, его брат и заместитель, а также директор спортшколы были доставлены в отдел полиции и отпущены после того, как дали объяснения.

Примечание:

"Передано в суд дело о хищении 2,7 миллиона в дагестанском медцентре", "Замглавы дагестанского села обвинен в мошенничестве", "Дагестанская прокуратура оценила размер махинаций с электричеством в 15,7 миллиона".

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