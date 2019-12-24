Следствие обнаружило хищение 9,7 млн при ремонте дагестанской больницы

24 декабря 2019, 20:51

Бывший главный врач Акушинской районной больницы и двое руководителей подрядных организаций подозреваются в мошенничестве, служебном подлоге и подделке официальных документов после ремонта учреждения.

По версии следствия, в 2016 году главный врач больницы заключил шесть госконтрактов с двумя подрядными организациями на проведение работ по ремонту кровли здания и административных помещений. После главврач подписал документы, в которых подрядчики завысили объемы и стоимость фактически выполненных работ на общую сумму свыше 9,7 миллиона рублей, а также включили ложные сведения о внутреннем ремонте, который не проводился, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Главврач больницы и руководители подрядных организаций подозреваются по ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 (подделка официальных документов) УК России, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

В отношении подрядчиков возбуждено дело о мошенничестве и подделке документов, а бывший главный врач заподозрен в служебном подлоге, уточнила Генпрокуратура России на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что силовики заподозрили махачкалинских чиновников в афере на 1,3 миллиона. 2 декабря стало известно, что глава Советского района Махачкалы, его брат и заместитель, а также директор спортшколы были доставлены в отдел полиции и отпущены после того, как дали объяснения.