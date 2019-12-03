Силовики заподозрили махачкалинских чиновников в афере на 1,3 миллиона

03 декабря 2019, 07:07

Глава Советского района Махачкалы Пахрутдин Залимбеков, его брат и заместитель, а также директор спортшколы опрошены по делу о хищении 1,3 миллиона рублей, сообщили источники в правоохранительных органах.

По версии правоохранительных органов, Пахрутдин Залибеков, его брат, бывший начальник миграционного пункта управления внутренней миграции МВД по Дагестану в Кумторкалинском районе Садрутдин Залибеков, заместитель главы Советского района Махачкалы Имам Карачаев, а также директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Динамо» Лукман Жабраилов с 2017 по 2019 годы по числились тренерами в школе и по подложным табелям учета рабочего времени получили 1,3 миллиона рублей.

Все четверо доставлены в отдел полиции и после дачи объяснений отпущены домой, пишет 2 декабря со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Черновик".

Глава Советского района Махачкалы и его заместитель заподозрены в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей, уточняет со ссылкой на источник в силовых структурах "Интерфакс-Юг".

Пахрутдин Залибеков в 2011-2016 годах был старшим тренером юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе, а в 2016 году был назначен исполняющим обязанности главы Советского района Махачкалы, а в феврале 2017 года утвержден в должности главы района, говорится в биографической справке Залибекова на сайте администрации Советского района столицы Дагестана.

Сообщений о доставлении Залибековых, Карачаева и Жабраилова в полицию и версии о возможном хищении денег на сайтах МВД по Дагестану, республиканской прокуратуры, а также мэрии Махачкалы по данным на 06.15 мск 3 декабря не было.