28 ноября 2019, 18:59

Замглавы дагестанского села обвинен в мошенничестве

Передано в суд дело о хищении около миллиона рублей заместителем главы села Ассаб, он обвинен в оформлении субсидий по подложным документам.

По версии обвинения, в 2015-2016 годах сотрудник сельской администрации в Шамильском районе подал в министерство труда поддельные документы о том, что одна из местных жительниц является вдовой участника Великой Отечественной войны. Начисленные этой женщине 938 тысяч рублей он присвоил себе, полагают следователи. На дом и земельный участок обвиняемого наложен арест.

Обвинение предъявлено по статье "Мошенничество", дело направлено в Шамильский районный суд, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана. Обвиняемому грозит до шести лет заключения.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 26 ноября суд признал главу Голотлинского сельсовета виновным в присвоении земельного участка и назначил ему 105 тысяч рублей штрафа.

С января 2018 года в Дагестане проходят аресты и увольнения чиновников, новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Столица Дагестана признана одним из самых загрязненных городов России", "Пять сёл в Акушинском и Левашинском районах Дагестана оштрафованы за антисанитарию", "Власти Махачкалы решили перенести городскую мусорную свалку в Буйнакский район"

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