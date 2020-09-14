Избирком насчитал 140 нарушений на выборах в Ростовской области

14 сентября 2020, 13:52

Члены избиркома рассмотрели более 130 из 140 сообщений о нарушениях на выборах в Ростовской области, из них подтвердилось лишь одно, сообщил глава облизбиркома. По его словам, предварительно результаты выборов можно считать легитимными.

Как писал "Кавказский узел", по итогам обработки 99,6% протоколов избирком сообщил, что действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев лидирует с 66,46% голосов. Ранее кандидаты в губернаторы Евгений Бессонов (КПРФ) и Петр Пятибратов (ЛДПР) потребовали признать досрочное голосование 11 и 12 сентября недействительным, так как было зафиксировано множество нарушений. В избирком поступило более ста обращений, часть из которых находится на рассмотрении, сообщил представитель облизбиркома. По его словам, факт нарушения подтвержден только в одном случае - на участке № 539 города Гуково.

В этом году нововведением стало широко распространяемое, в том числе в Ростовской области, досрочное голосование на выборах. В Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы в заксобрание, в думы Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска и Таганрога, говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

В избирком поступило 140 обращений о нарушениях на выборах, сообщил сегодня председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

"Мы рассмотрели практически все. Если я не ошибаюсь, остались восемь обращений, которые мы рассмотрим сегодня. По всем обращениям, которые мы рассмотрели, только один факт подтвердился, вы о нем знаете, это город Гуково. По всем остальным обращениям факт нарушений избирательного процесса, который мог бы повлиять на волеизъявление граждан и исказить итоговые результаты, ни избирательная комиссия, ни правоохранительные органы подтверждений не нашли. Те результаты, которые сегодня есть, они абсолютно легитимные", - сказал Буров.

По его словам, после того, как в первый день голосования на участке №539 в Гуково бюллетени были признаны недействительными после проверки, два члена избирательной комиссии были отстранены.

Избирком Ростовской области заявил о выявленном нарушении на участке № 539 в Гуково в ночь на 12 сентября. "По результатам проведенной проверки установлено, что достоверно установить волеизъявление избирателей невозможно... Так как нарушения являются неустранимыми, бюллетени признаны недействительными", - говорится в сообщении на сайте избиркома.

Кроме того, на нескольких участках произошли конфликтные ситуации, рассказал Андрей Буров. В частности, по его словам, 12 сентября к председателю ТИК Железнодорожного района Ростова-на-Дону пришел представитель одного из кандидатов в губернаторы и потребовал ввести его в состав избирательной комиссии. Получив отказ, он напал на члена комиссии, после чего ей пришлось вызвать скорую помощь, а нападавший сбежал, пишет сегодня РИА Новости.

"Был еще один дикий случай на участке № 1970 в Ростове-на-Дону. Молодая девочка, член комиссии, три дня находилась в напряженной обстановке. В какой-то момент ей стало плохо, и она присела на место наблюдателя. Наблюдателю это так не понравилось, что он ее просто сбил с этого стула, девочка упала, потеряла сознание", - рассказал Буров.

Он добавил, что, пока девушке вызывали скорую помощь, у нее пропала печать. Заявления по этим инцидентам переданы в правоохранительные органы, сообщает агентство.

Данные о 36 нарушениях в регионе попали на "Карту нарушений"

Согласно данным сайта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение в защиту прав избирателей "Голос", в Ростовской области зарегистрировано 36 сообщений о нарушениях. Из них в день голосования зафиксировано 11 нарушений, в том числе четыре нарушения прав "наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ" (ограничение перемещения, запрет фотосъемки, три нарушения при голосовании (вброс, голосование за других лиц, незаконное включение в список избирателей).

Еще два нарушения зафиксированы при подсчете голосов. Об одном из них, на УИК № 1998, сообщил член избирательной комиссии. "Работу УИК начали с задержкой. Совмещение этапов (подсчет неиспользованных бюллетеней и работа со списками)", - говорится в сообщении.

О нарушении на УИК № 2008 также сообщил член избирательной комиссии. По его данным, член комиссии "уговаривала согласиться на переписывание протокола". "Есть аудиозапись, едет писать заявление в полицию о покушении на преступление", - говорится в сообщении, опубликованном на "Карте нарушений" сегодня ночью.

Ранее, 13 сентября, координатор движения "Голос" Иван Орлов сообщил "Кавказскому узлу", что не располагает данными о нарушениях, которые могут привести к отмене итогов выборов или пересчету бюллетеней в Ростовской области. "По моим личным данным, таких оснований не имеется", - сказал он.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" публикует на странице "Первые выборы в COVID".