Астраханская оппозиция озвучила схему подкупа избирателей

14 сентября 2020, 09:42

Жителям Астрахани под формальными предлогами платили по 700 рублей за посещение избирательных участков в дни голосования на выборах, в полицию в связи с этим поданы несколько заявлений, сообщили представители оппозиционных партий.

Как писал "Кавказский узел", вчера, в единый день голосования, в регионах юга России, за исключением Кабардино-Балкарии, прошли выборы различных уровней. В Астраханской области проводилось голосование на довыборах депутата облдумы, выборах депутатов гордумы Астрахани, а также глав и депутатов муниципальных советов.

Новацией в этом году стало широко распространяемое досрочное голосование. Где и кого выбирали, можно прочитать в справке "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

О замеченных попытках подкупа избирателей корреспонденту "Кавказского узла" сообщил 13 сентября руководитель фракции КПРФ в гордуме Халит Аитов. "Подкуп мы поймали в нескольких местах. Людям дают бумажку с соцопросом на отвлеченные темы, но требующим прихода на участок. И в этой бумажке прописан адрес участковой комиссии. И дают 200 рублей на руки. С этой бумажечкой он приходит, голосует. Возле избирательного участка какие-то волонтеры дают им календарики. И люди возвращаются обратно, где они получили 200 рублей, и получают еще 500. То есть они брали голос по 700 рублей", - рассказал он.

По словам Аитова, горожане, получившие деньги, формально не могли считаться подкупленными избирателями. "Потому что им не говорили, за кого надо голосовать. Это был нагон явки. [...] Мало того - нам поступала информация, что за 150 рублей можно было еще и привести другого человека, чтобы он проголосовал. Буквально акция "Приведи друга". Мы видели все эти вещи. Очень много такого было, к примеру, в Трусовском районе. Люди приходили, получали опросные листы, голосовали, получали календарики, приходили - и получали оставшуюся сумму. У нас есть конкретные адреса, где мы всё это фиксировали, как сидят и раздают людям деньги", - рассказал Аитов.

Кандидаты в депутаты и активисты подали заявления в полицию в связи с этими случаями, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" кандидат в депутаты гордумы от КПРФ Никита Кунавин. "Когда я приехал сюда (на УИК №221) на (досрочное голосование), 9 сентября, я сразу увидел молодого человека, который пришел с квитком наблюдателя и требовал у членов УИК календарик “Чистого города”. Мол, мне сказали подойти сюда, проголосовать, чтобы мне поставили отметку. А когда я спросил, где ему сказали так сделать, он ответил, что в магазине [...]. Я вызвал полицию, ждал их долго, молодой человек ушел, но его данные все есть, он же в комиссии их оставил. Я на это обратил внимание полицейских. И место им назвали - этот магазин", - рассказал он.

По его словам, с 9 по 12 сентября около этого магазина наблюдалось скопление людей. "Я ездил и всё это видел сам, снимал видео. И все местные жители знают, что там можно получить 700 рублей. За то, чтобы пойти проголосовать. Полиция взяла у меня объяснение по этой ситуации. Сказали, что хорошо, мол, будем заниматься, вы получите письменный ответ. А пока - постоянно такие люди приходят голосовать, которым нужен календарик. С какими-то "квитками наблюдателя". А сегодня мы одного даже засняли, он признался прямо на камеру, что за деньги", - рассказал Кунавин.

В ТИКах, во время досрочного голосования, было то же самое, добавил он. "Ко мне человек подходил там и требовал этот календарик. Ему просто сказали подойти к мужчине в кепке, а я как раз тоже был в кепке", - сказал Кунавин.

Представители ЛДПР насчитали в Астрахани 17 точек, где с людьми заключали такие договоренности, сказал координатор астраханского отделения ЛДПР Виктор Сяснев. "О том, что они якобы общественные наблюдатели. И они должны пойти проголосовать и, типа, посмотреть, не было ли нарушений. За это им платят аванс 200 рублей. Он идет, голосует, ему дают календарик, он приходит обратно - и ему дают еще 500 рублей. Но в договоре не прописывается, что он должен голосовать за того или иного кандидата. И так же было на досрочном (голосовании в ТИКах). Только в Трусовском районе, где я избираюсь, таких точек пять", - сообщил Сяснев корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что в связи с этим вызвал 12 сентября полицию. "Первый раз это было еще на досрочном голосовании, 8 сентября. Мне позвонил активист и сказал, что на Третьем Интернационале происходит подкуп избирателей. Мы выехали туда, там уже были сотрудники полиции, они проводили следственные мероприятия. Но там полицию вызвал активист от "Яблока". Он увидел скопление людей около магазина автозапчастей, в подвальчике. И тут к нему подходит человек и говорит: "Хочешь деньги заработать? Надо проголосовать". Он пошел и увидел это все своими глазами. И вызвал полицию. Ну, раз он вызвал, мы вмешиваться не стали, но это было потом каждый день. [...] А сегодня я сам подавал заявление. Та же самая ситуация - около магазина скопление людей. Мы подъехали, я стал спрашивать, что происходит. Люди говорят: "Нам платят деньги, мы идем голосуем". Всё это было на повышенных тонах, некоторые женщины пожилого возраста говорили, что пенсии очень маленькие, что им нужны деньги… Я вызвал полицию. Они приехали, взяли с меня объяснение. С граждан тоже, которые в этом участвуют, взяли. Будем теперь ждать, чтобы была дана юридическая оценка", - рассказал представитель оппозиции.

Оппозиционеры озвучили версии причин повышения явки

О том, что происходило “голосование, мотивированное финансово”, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" и лидер астраханского отделения "Справедливой России" Олег Шеин.

"Но ситуаций, чтобы людям говорили, что голосуйте, мол, за такого-то, либо не было, либо было очень мало. С ними заключали договор, что якобы они наблюдатели. Понятно, что никакими наблюдателями они не являлись. И они должны были получать за голосование 700 рублей, а кто-то - 200. Зачем это делалось? Объяснение одно: на досрочке сделать явку и ночью поменять бюллетени. Но с условием наличия сейф-пакетов сделать это было бы невозможно", - сказал Шеин.

Сейф-пакеты следовало привезти заранее, считает Халит Аитов. "Сейф-пакеты привезли в последний день [досрочного голосования в ТИКах], когда уже нечего было менять. В 16.00 в последний день голосования собрали всех кандидатов в ТИКах и демонстративно достали бюллетени и положили их в эти сейф-пакеты - которые через четыре часа все равно все вскрывались. Это уже когда передавали бюллетени непосредственно в УИКи. То есть введение этих сейф-пакетов в последний день не играло никакой роли. Они ни одной ночи не переночевали в ТИКах. А за все предыдущие ночи с бюллетенями можно было делать всё, что угодно. Они складывались в мешки, которые просто завязывались. На них ставились пломбы, мы свои пломбы тоже ставили дополнительно", - сказал он.

Согласно данным сайта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос", на выборах в Астраханской области кандидатами, наблюдателями и членами избиркомов зафиксировано 18 нарушений, из них восемь датированы 13 сентября. Часть из них касаются нарушений при подсчете голосов.

На сайте регионального избиркома по состоянию на 09.33 мск опубликованы лишь сведения о явке на 12.00 по местному времени (11.00 мск) 13 сентября, более поздние данные отсутствуют. "Явка избирателей на всех уровнях выборов составляет 60 554 (12,04%) человека. На выборах депутата думы Астраханской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 проголосовали 5497 (19,85 %) жителей Наримановского района, депутатов Городской думы муниципального образования "Город Астрахань" седьмого созыва - 39 537 (10,71 %) астраханцев", - говорится в сообщении.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".