Досрочное голосование началось на выборах в двух регионах ЮФО

11 сентября 2020, 12:30

На Кубани начались досрочные выборы губернатора, а в Ростовской области избирательные участки открылись для проведения досрочных выборов главы региона и довыборов депутатов заксобрания. В Волгоградской области стартовало трехдневное голосование на выборах, тогда как в Адыгее и Астраханской области досрочное голосование проходит уже несколько дней.

Как писал "Кавказский узел", в Адыгее, Волгоградской и Астраханской областях досрочное голосование на выборах различного уровня началось со 2 сентября. Другие регионы ограничили досрочное голосование двумя днями - 11 и 12 сентября.

В единый день голосования во всех субъектах федерации юга России кроме Кабардино-Балкарии проходят выборы различных уровней. Новацией стало широко распространяемое досрочное голосование. Где и кого выбирают, какие уже отмечены нарушения, рассказывается в справке "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года", подготовленной «Кавказским узлом».

Сегодня стартовало досрочное голосование по губернаторским выборам в Краснодарском крае, досрочное голосование по муниципальным выборам проходит со 2 сентября, говорится на сайте краевой избирательной комиссии. «В большинстве муниципальных образований Краснодарского края (досрочное) голосование будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий 11 и 12 сентября с 8.00 мск до 20.00 мск, в это же время будет проводиться и голосование на дому», - говорится в сообщении крайизбиркома.

На территории края проходят 79 избирательных кампаний различного уровня: от выборов губернатора и депутатов гордумы Краснодара до выборов депутатов представительных органов 38 муниципальных районов и городских округов, глав 34 городских и сельских поселений, а также дополнительные и повторные выборы.

Для проведения досрочного голосования на выборах регионального уровня в Ростовской области сегодня открылись 2610 избирательных участков, говорится на сайте облизбиркома. По данным комиссии, досрочное голосование по выборам губернатора Ростовской области, а также дополнительным выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области по двум округам в Каменске-Шахтинском и Целинском районе будет проходить 11 и 12 сентября с 08.00 до 20.00 мск.

Досрочное голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований стартовало со 2 сентября, графики работы комиссий размещены на их сайтах, отмечается в сообщении. Новые составы городских дум будут определены в восьми городах Ростовской области - в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах. В ряде территорий пройдут дополнительные выборы депутатов местных представительных органов.

Сегодня, 11 сентября, началось трехдневное голосование на всех выборах, проводимых в Волгоградской области 13 сентября. На большинстве избирательных участков проголосовать 11 и 12 сентября можно с 8.00 до 20.00 по местному времени, сообщается на сайте регионального избиркома. При этом, досрочное голосование на выборах проводилось со 2 по 10 сентября.

«Там, где применяются дополнительные формы голосования - в том числе голосование в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, голосование в СНТ - прийти и проголосовать в помещении избирательного участка можно с 14.00 до 20.00. Проголосовать можно и на дому. Для этого необходимо до 14.00 13 сентября обратиться в свою участковую комиссию», - отмечается на сайте комиссии.

В регионе проходят дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по Урюпинскому одномандатному избирательному округу №1. По выборам в органы местного самоуправления проводится 54 избирательные кампании, в том числе 29 – по выборам глав сельских поселений, 21 – по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений, а также избирательные кампании по выборам депутатов в Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово.

В Калмыкии досрочное голосование не предусмотрено, однако избиратели вправе воспользоваться открепительным удостоверением до 12 сентября включительно, говорится в репортаже телеканала «Вести-Калмыкия» от 8 сентября. В республике в единый день голосования, 13 сентября, выберут 1108 депутатов в 125 муниципальных образованиях республики и одного главу сельского муниципалитета.

Отметим, что в Адыгее досрочное голосование со 2 по 8 сентября проходило в зданиях территориальных избирательных комиссий (ТИК) Адыгейска и Майкопского района, а с 9 по 12 сентября – в зданиях участковых избирательных комиссий. Избирательные участки здесь также открыты по четыре часа в день, сообщается на сайте ЦИК Адыгеи. В регионе проходят дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Адыгейска и депутатов Совета народных депутатов Майкопского района.

Аналогично досрочное голосование со 2 сентября началось в Астраханской области, где проходят довыборы депутата областной думы, выборы депутатов гордумы пройдут в Астрахани, а также выборы глав и депутатов муниципальных советов.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в covid".