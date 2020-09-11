Голосование в Краснодарском крае 11.09.2020. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

11 сентября 2020, 12:30

Досрочное голосование началось на выборах в двух регионах ЮФО

На Кубани начались досрочные выборы губернатора, а в Ростовской области избирательные участки открылись для проведения досрочных выборов главы региона и довыборов депутатов заксобрания. В Волгоградской области стартовало трехдневное голосование на выборах, тогда как в Адыгее и Астраханской области досрочное голосование проходит уже несколько дней.

Как писал "Кавказский узел", в Адыгее, Волгоградской и Астраханской областях досрочное голосование на выборах различного уровня началось со 2 сентября. Другие регионы ограничили досрочное голосование двумя днями - 11 и 12 сентября.

В единый день голосования во всех субъектах федерации юга России кроме Кабардино-Балкарии проходят выборы различных уровней. Новацией стало широко распространяемое досрочное голосование. Где и кого выбирают, какие уже отмечены нарушения, рассказывается в справке "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года", подготовленной «Кавказским узлом».

Сегодня стартовало досрочное голосование по губернаторским выборам в Краснодарском крае, досрочное голосование по муниципальным выборам проходит со 2 сентября, говорится на сайте краевой избирательной комиссии. «В большинстве муниципальных образований Краснодарского края (досрочное) голосование будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий 11 и 12 сентября с 8.00 мск до 20.00 мск, в это же время будет проводиться и голосование на дому», - говорится в сообщении крайизбиркома.

На территории края проходят 79 избирательных кампаний различного уровня: от выборов губернатора и депутатов гордумы Краснодара до выборов депутатов представительных органов 38 муниципальных районов и городских округов, глав 34 городских и сельских поселений, а также дополнительные и повторные выборы.

Для проведения досрочного голосования на выборах регионального уровня в Ростовской области сегодня открылись 2610 избирательных участков, говорится на сайте облизбиркома. По данным комиссии, досрочное голосование по выборам губернатора Ростовской области, а также дополнительным выборам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области по двум округам в Каменске-Шахтинском и Целинском районе будет проходить 11 и 12 сентября с 08.00 до 20.00 мск.

Досрочное голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований стартовало со 2 сентября, графики работы комиссий размещены на их сайтах, отмечается в сообщении. Новые составы городских дум будут определены в восьми городах Ростовской области - в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Шахтах. В ряде территорий пройдут дополнительные выборы депутатов местных представительных органов.

Сегодня, 11 сентября, началось трехдневное голосование на всех выборах, проводимых в Волгоградской области 13 сентября.  На большинстве избирательных участков проголосовать 11 и 12 сентября можно с 8.00 до 20.00 по местному времени, сообщается на сайте регионального избиркома. При этом, досрочное голосование на выборах проводилось со 2 по 10 сентября. 

«Там, где применяются дополнительные формы голосования - в том числе голосование в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, голосование в СНТ - прийти и проголосовать в помещении избирательного участка можно с 14.00 до 20.00. Проголосовать можно и на дому. Для этого необходимо до 14.00 13 сентября обратиться в свою участковую комиссию», - отмечается на сайте комиссии.

В регионе проходят дополнительные выборы депутата Волгоградской областной Думы по Урюпинскому одномандатному избирательному округу №1. По выборам в органы местного самоуправления проводится 54 избирательные кампании, в том числе 29 – по выборам глав сельских поселений, 21 – по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений, а также избирательные кампании по выборам депутатов в Волгограде, Волжском, Камышине и Фролово.  

В Калмыкии досрочное голосование не предусмотрено, однако избиратели вправе воспользоваться  открепительным удостоверением до 12 сентября включительно, говорится в репортаже телеканала «Вести-Калмыкия» от 8 сентября. В республике в единый день голосования, 13 сентября, выберут 1108 депутатов в 125 муниципальных образованиях республики и одного главу сельского муниципалитета.

Отметим, что в Адыгее досрочное голосование со 2 по 8 сентября проходило в зданиях территориальных избирательных комиссий (ТИК) Адыгейска и Майкопского района, а с 9 по 12 сентября – в зданиях участковых избирательных комиссий. Избирательные участки здесь также открыты по  четыре часа в день, сообщается на сайте ЦИК Адыгеи. В регионе проходят дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Адыгейска и депутатов Совета народных депутатов Майкопского района.

Аналогично досрочное голосование со 2 сентября началось в Астраханской области, где проходят довыборы депутата областной думы, выборы депутатов гордумы пройдут в Астрахани, а также выборы глав и депутатов муниципальных советов.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в covid".

Примечание:

"Политологи оценили шансы альянса оппозиции победить на выборах в Краснодаре", "Оппозиция обвинила власти Калмыкии в запугивании кандидатов в депутаты", "Политологи поспорили о роли выборов в дальнейшей карьере Голубева и Кондратьева".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 сентября 2020, 13:47

  • Избиркомы в регионах СКФО приступили к голосованию вне участков

    Досрочное голосование, в том числе на дому, началось на выборах депутатов в Чечне, а также глав поселений в Северной Осетии. В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае избиратели получили возможность проголосовать на выборах различного уровня также на придомовых участках.

11 сентября 2020, 13:20

11 сентября 2020, 12:13

11 сентября 2020, 11:02

11 сентября 2020, 10:13

  • Мост в Троицком открыт до завершения ремонта из-за жалоб сельчан

    Ремонт моста, связывающего часть улиц ингушского села Троицкое с его центром, еще не завершен, однако власти решили открыть его для проезда из-за жалоб местных жителей, сообщили в райдминистрации. Ремонтные работы начались спустя несколько месяцев после закрытия моста, местные жители вынуждены были добираться на работу и в магазины, объезжая несколько километров, пожаловались сельчане.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи