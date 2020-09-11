Георгий Гахария. Фото კალისტრატე -https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Giorgi_Gakharia

11 сентября 2020, 08:01

"Грузинская мечта" выдвинула Гахарию кандидатом в премьеры

В случае победы правящей партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах правительство возглавит действующий глава кабмина Георгий Гахария, объявили 10 сентября в партии. Кандидатом на пост спикера парламента назван его действующий руководитель Арчил Талаквадзе.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ, которым назначила на 31 октября выборы в парламент страны и Верховный совет Аджарской автономии. Центральная избирательная комиссия уже завершила регистрацию партий для участия в выборах, регистрацию прошли 66 партий из 78 обратившихся, сообщила 4 сентября пресс-служба ЦИК.

10 сентября правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» объявила, что в случае победы партии на парламентских выборах премьер-министром станет действующий глава правительства Георгий Гахария, а парламент возглавит действующий председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Кроме того, правящая партия представила первую двадцатку своего партийного списка, в который вошли министр юстиции Тея Цулукиани, предыдущий спикер парламента Ираклий Кобахидзе, глава администрации развития туризма Мариам Квривишвили и заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 7 сентября лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе заявил, что Михаил Саакашвили, бывший третий президент Грузии, стал кандидатом на пост премьер-министра от ЕНД и объединения оппозиционных партий "Сила в единстве".

Михаил Саакашвили даже в случае победы "Единого национального движения" на выборах не сможет занять пост премьер-министра, поскольку он получил гражданство Украины и автоматически лишился грузинского гражданства, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Примечание:

"Оппозиция обвинила власти Грузии в поджоге библиотеки Саакашвили", "Политологи поспорили о причинах кибератаки на Грузию", ""Республиканская партия" добилась права участвовать в выборах в парламент Грузии".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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