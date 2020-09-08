Аналитики оценили решение ЕНД выдвинуть Саакашвили кандидатом в премьеры Грузии

08 сентября 2020, 08:57

Михаил Саакашвили даже в случае победы "Единого национального движения" на выборах не сможет занять пост премьер-министра из-за отсутствия грузинского гражданства, заявила представитель НПО Наталья Хохиашвили. Представление третьего президента Грузии на пост главы кабмина - способ привлечения электората на сторону ЕНД, считает политолог Рамаз Сакварелидзе. У Саакашвили на родине есть шансы остаться на свободе, несмотря на уголовное преследование, полагает политолог Вахтанг Маисая.

Как информировал "Кавказский узел", 31 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ, которым назначила на 31 октября выборы в парламент страны и в Верховный совет Аджарской автономии. Центральная избирательная комиссия уже завершила регистрацию партий для участия в выборах, регистрацию прошли 66 партий из 78 обратившихся, сообщила 4 сентября пресс-служба ЦИК. 7 сентября лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе заявил, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили стал кандидатом на пост премьер-министра от ЕНД и объединения оппозиционных партий "Сила в единстве".

"Единому национальному движению" не возбраняется выдвигать Саакашвили на пост премьер-министра перед парламентскими выборами, но в случае победы на выборах, партия не сможет выполнить свое намерение и назначить его на любую из государственных должностей, считает представитель неправительственной организации "Новое поколение для демократической Грузии" Наталья Хохиашвили.

"Саакашвили - гражданин другой страны и, получив это [украинское] гражданство, он автоматически утратил гражданство Грузии. Других препятствий для занятия кресла премьер-министра страны нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Целью представления Саакашвили на пост премьер-министра является попытка перед выборами привлечь избирателей на сторону ЕНД, чтобы те, кто любят Саакашвили на выборах проголосовали за партию, которая его выдвинула, считает политолог «Клуба независимых экспертов» Рамаз Сакварелидзе.

"Рядовые избиратели не разбираются в Конституции и законах, услышав это заявление, пойдут и проголосуют за партию, выдвинувшую Саакашвили, невзирая на ее название", - сказал Сакварелидзе «Кавказскому узлу».

Ряд оппозиционных партий уже высказали недовольство выдвижением Саакашвили на пост премьер-министра, но это решение не сможет оказать влияние на разлад в коалиции оппозиционных партий, поскольку он наступил раньше, когда партии выдвинули в одних и тех же избирательных округах конкурирующих друг с другом кандидатов в депутаты, уверен политолог.

В случае создания в стране коалиционного правительства в составе "Грузинской мечты" и оппозиции Саакашвили не сможет претендовать на какой-либо пост из-за того, что у "Грузинской мечты" также будет голос, и, кроме того, на Саакашвили возложена уголовная ответственность, отметил он.

"Саакашвили находится под преследованием закона. У партий нет политического и морального права нарушать закон", - сказал Сакварелидзе.

В Грузии Михаил Саакашвили заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет - по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, в частности, в растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, говорится в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка с Украины?". Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани 28 августа 2020 года пообещала задержать Саакашвили в случае его возвращения на родину, поскольку он находится в розыске и приговоры в отношении него вступили в силу.

Правительство Грузии спокойно отреагировало на представление Саакашвили, поскольку намерено задержать его в случае приезда на родину, добавил Сакварелидзе.

Доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая предположил, что Саакашвили готовится к пересечению границы Грузии и в его намерение входит сделать это по "польскому сценарию".

26 июля 2017 года Михаил Саакашвили, находившийся на тот момент в США, был лишен украинского гражданства, поскольку предоставил недостоверные сведения для получения украинского паспорта. Указ о лишении украинского гражданства Саакашвили подписал занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года, но 10 сентября 2017 года бывшему президенту Грузии удалось вернуться на Украину, прорвавшись вместе с соратниками через границу с Польшей. В начале февраля 2018 года был задержан в центре Киева и депортирован в Польшу в порядке реадмиссии - возвращения в страну, с территории которой он попал на Украину. 28 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул своим указом украинское гражданство Михаилу Саакашвили, что позволило тому продолжить политическую деятельность в стране. Вернувшись на Украину, Саакашвили заявил, что вскоре приедет и в Грузию.

"Саакашвили попытается проникнуть в Грузию с территории Турции и обосноваться в Аджарии, создав там свой оплот и дестабилизируя ситуацию в стране. На сегодняшний день есть много сценариев развития событий и процентов 30 [вероятность] того, что он сможет проникнуть в Грузию и не будет задержан", - сказал Маисая "Кавказскому узлу".

В пользу версии о том, что Саакашвили останется в Грузии на свободе и его поддержат силовики, указывает его общение с бывшим министром внутренних дел Вано Мерабишвили, который в свою очередь сохранил контакты с силовиками, часть которых так и не была сменена после его отставки, отметил он.

Маисая не считает неожиданностью выдвижение Саакашвили на пост премьер-министра, отметив, что подготовка к этому велась оппозицией уже несколько месяцев.

По его мнению, решение Саакашвили вернуться в грузинскую политику связано с его неудачами в украинской политике. "Саакашвили дважды потерпел фиаско на Украине, сейчас он не смог оправдать надежды президента Украины Владимира Зеленского, потому он решил вернуться в грузинскую политику для восстановления своей авторитарной власти", - полагает он.

Намерение Саакашвили вернуться в грузинскую политику связано с тем, что Грузия для него была всегда в приоритете, считает руководитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили.

Третий президент Грузии никогда не терял связи со страной, находился в гуще политических событий и занимался созданным им ЕНД, заявил Чечелашвили "Кавказскому узлу".

Сам Саакашвили сообщил в ночь на 8 сентября, что "дал согласие на предложение объединённой грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах". "Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удасться преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия. Пока я нахожусь в Украине и выполняю свои функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ. [...] Для меня судьба Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и там, и там", - написал политик на русском языке в публикации на своей странице в Facebook.

Политики раскритиковали идею выдвижения Саакашвили на пост премьер-министра

Лидер «Единого демократического движения» Нино Бурджанадзе исключила не только представление Саакашвили на пост главы кабинета министров, но и то, что одна политическая сила сможет формировать правительство в результате победы на выборах.

"Общий интерес оппозиции, чтобы не было внутренней поляризации", - сказала она.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя выдвижение Саакашвили, заявил, что "никто и ничто не сможет помешать стабильности в стране, никто и ничто не сможет поставить под вопрос проведения избирательного процесса в нормальной, мирной обстановке".

Министр юстиции Тея Цулукиани указала, что Саакашвили по приговору суда несет уголовную ответственность, а в настоящее время он избегает наказания. "Если он [Саакашвили] хочет вернуться в Грузию, нет проблем, пусть возвращается. Его ждет уголовная ответственность, поскольку есть приговор суда, это не угроза, а факт", - сказала Цулукиани, как и Бурджанадзе и Гахария, в эфире телекомпании "Имеди".

На "Кавказском узле" опубликован также справочный материал о бывшей правящей в Грузии партии "Единое национальное движение".