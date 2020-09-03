Новостройки в Цхалтубо. Фото http://tskhaltubo.com/

03 сентября 2020, 09:26

Беженцы из Абхазии получили квартиры в Цхалтубо

Правительство Грузии профинансировало строительство двух многоэтажек в Цхалтубо после того, как обрушилось здание санатория "Сакартвело", в котором жили беженцы из Абхазии. Квартиры в новостройках получили наиболее нуждающиеся семьи, сообщили власти страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа власти Грузии анонсировали выделение 140 семьям беженцев из Абхазии квартир в Цхалтубо.

Репортаж о вручении ключей от квартир вынужденным переселенцам был показан 2 сентября в эфире грузинского телеканала "Рустави-2". Администрация организовала мероприятие во дворе одной из новостроек. Всего в Цхалтубо построено два дома. На площадке расставлены стулья, на которых расположились получатели квартир, перед ними выступили министр регионального развития Майя Цкитишвили и министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

"Вы – люди, которые пережили много боли, много трудных дней. Поэтому особенно радостно, когда у нас есть возможность хоть немного облегчить ваши проблемы и позаботиться о создании для вас достойных условий жизни", – заявила на мероприятии Майя Цкитишвили, слова которой 3 сентября привел "Sputnik Грузия".

Строительство домов велось фондом муниципального развития, проект финансировало правительство Грузии. Рядом с домами расположены детские площадки, места отдыха и парковки. В Цхалтубо строятся еще шесть домов для вынужденных переселенцев, после завершения строительства квартиры будут переданы 420 семьям, сказано в репортаже "Рустави-2". По словам Майи Цкитишвили, власти Грузии намерены построить 2240 квартир для вынужденных переселенцев, уточнил "Sputnik Грузия".

С 2012 года, по данным правительства Грузии, постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. В 2019 году более тысячи семей вынужденных переселенцев получили дома в грузинских селах по программе "Дом в деревне". Всего в стране зарегистрировано  более 273,4 тысячи вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии, это более 88,7 тысячи семей, информировал "Спутник-Грузия".  Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году.

Активные боевые действия продолжались в Абхазии с августа 1992 года до конца сентября 1993 года, погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин – почти половина довоенного населения Абхазии – были вынуждены покинуть свои дома, говорится в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

Примечание:

"Власти Грузии в годовщину конфликта пообещали восстановить территориальную целостность", "Беженцы и уличные торговцы вновь протестовали у мэрии Тбилиси", "В столице Грузии полиция задержала троих участников акции протеста беженцев и оппозиции".

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