30 декабря 2019, 05:37

В 2019 году более тысячи семей вынужденных переселенцев получили дома в грузинских селах про программе "Дом в деревне".

Как писал "Кавказский узел", вынужденные переселенцы проводят с сентября акции в Тбилиси с требованием обеспечить их жильем. 21 сентября десять участниц акции охранники заперли на все выходные в фойе министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты. В здании министерства вынужденные переселенцы организовали себе уголок для сна, где дежурят круглосуточно и посменно. Они утверждают, что денег, которые выделяет государство на аренду жилья, не хватает.

1050 семей вынужденных переселенцев получили дома в селах по программе "Дом в деревне", сообщает "Спутник-Грузия" со ссылкой на сообщение Агентства по источникам обеспечения вынужденных переселенцев и экомигрантов.

Проект "Дом в деревне" запущен в 2013 году, в 2020 году его действие продлено. В рамках этой программы семьи вынужденных переселенцев выбирают дом в сельской местности, а государство выделяет им деньги на покупку этого дома, причем сумма зависит от количества членов семьи, пишет 29 декабря "Грузия-онлайн".

С 2012 года, по данным правительства Грузии, постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. Всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году.