Беженцы оккупировали здание министерства в Грузии

24 декабря 2019, 01:06

Вынужденные переселенцы с сентября посменно проводят акцию протеста в фойе здания министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, где оборудовали себе уголок для сна. Они утверждают, что денег, которые выделяет государство на аренду жилья, не хватает.

Как писал "Кавказский узел", с сентября вынужденные переселенцы проводят в Тбилиси акции с требованием обеспечить их жильем. 21 сентября десять участниц акции охранники заперли на все выходные в фойе министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты.

С 2012 года, по данным правительства Грузии, постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. Всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году.

Вынужденные переселенцы из Абхазии продолжают акцию протеста в здании министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты. Они круглосуточно посменно дежурят в фойе здания. Здесь они обустроили себе угол, спят и принимают пищу.

"Мы уже 97 дней требуем встречи с министром, чтобы, наконец, начали решать наши проблемы", - сказала 23 декабря корреспонденту "Кавказского узла" вынужденная переселенка из Сухуми Мари.

"27 лет мы живем на чужих домах. Из нас вытягивают последние деньги, а государство не собирается решать наши проблемы", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Даро, которая до войны проживала в Сухуми на улице Дзидзария.

26 августа 2019 года представители беженцев во главе с активистом Бесо Шенгелией встретились с министром по вопросам труда, соцзащиты, беженцев и здравоохранения Екатериной Тикарадзе. "Была презентация, договор, что обсудим пути решения проблемы расселения, но все это осталось болтовней. Никаких мер принято не было, поэтому с 18 сентября люди находятся в министерстве и не собираются никуда уходить», - рассказал Шенгелия корреспонденту "Кавказского узла".

"За все это время министр с нами не встретилась и не переговорила", - заявила Мари. По ее словам, тех денег, которые выплачивает государство на оплату наемного жилья в размере 300 лари, не хватает.

"Эти деньги - только на оплату ветхого жилья для одного-двух человек, а если жилье снимает семья, то там требуется как минимум 500 лари", - сказала она.

"Хотя бы несколько лет пожить в комнате, за которую не надо платить, как в своем доме. Каждый год уходит по нескольку тысяч на жилье. Это неравные социальные условия, у наших детей нет возможности для нормальной жизни", - сказала Даро.

Активные боевые действия продолжались в Абхазии с августа 1992 года до конца сентября 1993 года, погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, указано в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.