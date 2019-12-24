Вынужденные переселенцы в фойе министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".

24 декабря 2019, 01:06

Беженцы оккупировали здание министерства в Грузии

Вынужденные переселенцы с сентября посменно проводят акцию протеста в фойе здания министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, где оборудовали себе уголок для сна. Они утверждают, что денег, которые выделяет государство на аренду жилья, не хватает.

Как писал "Кавказский узел", с сентября вынужденные переселенцы проводят в Тбилиси акции с требованием обеспечить их жильем. 21 сентября десять участниц акции охранники заперли на все выходные в фойе министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты.

С 2012 года, по данным правительства Грузии, постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. Всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году. 

Вынужденные переселенцы из Абхазии продолжают акцию протеста в здании министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты. Они круглосуточно посменно дежурят в фойе здания. Здесь они обустроили себе угол, спят и принимают пищу.

"Мы уже 97 дней требуем встречи с министром, чтобы, наконец, начали решать наши проблемы", - сказала 23 декабря корреспонденту "Кавказского узла" вынужденная переселенка из Сухуми Мари.

"27 лет мы живем на чужих домах. Из нас вытягивают последние деньги, а государство не собирается решать наши проблемы", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Даро, которая до войны проживала в Сухуми на улице Дзидзария.

26 августа 2019 года представители беженцев во главе с активистом Бесо Шенгелией встретились с министром по вопросам труда, соцзащиты, беженцев и здравоохранения Екатериной Тикарадзе. "Была презентация, договор, что обсудим пути решения проблемы расселения, но все это осталось болтовней. Никаких мер принято не было, поэтому с 18 сентября люди находятся в министерстве и не собираются никуда уходить», - рассказал Шенгелия корреспонденту "Кавказского узла".

"За все это время министр с нами не встретилась и не переговорила", - заявила Мари. По ее словам, тех денег, которые выплачивает государство на оплату наемного жилья в размере 300 лари, не хватает.

"Эти деньги - только на оплату ветхого жилья для одного-двух человек, а если жилье снимает семья, то там требуется как минимум 500 лари", - сказала она.

"Хотя бы несколько лет пожить в комнате, за которую не надо платить, как в своем доме. Каждый год уходит по нескольку тысяч на жилье. Это неравные социальные условия, у наших детей нет возможности для нормальной жизни", - сказала Даро.

Активные боевые действия продолжались в Абхазии с августа 1992 года до конца сентября 1993 года, погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, указано в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

Примечание:

"Власти Грузии в годовщину конфликта пообещали восстановить территориальную целостность", "Беженцы и уличные торговцы вновь протестовали у мэрии Тбилиси", "В столице Грузии полиция задержала троих участников акции протеста беженцев и оппозиции".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 декабря 2019, 08:29

24 декабря 2019, 07:27

24 декабря 2019, 06:30

24 декабря 2019, 05:30

  • Водители такси в Тбилиси потребовали отменить штрафы

    Водители компании "Шмакси" провели акцию у здания МВД Грузии. Они потребовали от МВД отменить штрафы за то, что не перекрасили машины в белый цвет. Компания представляет новый тип услуг - берет оплату не за проезд, а за лекции, которые читают по дороге водители, и правила для обыкновенного такси к ним неприменимы, заявили участники акции.

24 декабря 2019, 04:34

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи