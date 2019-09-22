22 сентября 2019, 03:52

Вынужденные переселенцы проводят в Тбилиси акцию с требованием обеспечить их жильем. Десять участниц акции охранники заперли на все выходные в фойе министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты.

Как писал "Кавказский узел", с 2012 года, по данным правительства Грузии, постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. Всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году. Вынужденные переселенцы регулярно проводят акции с требованием предоставить им жилье.

Активные боевые действия продолжались в Абхазии с августа 1992 года до конца сентября 1993 года, погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, указано в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.

Десять вынужденных переселенцев остались на ночь с 21 на 22 сентября в здании министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Они требовали встретиться с министром Екатериной Тикарадзе, однако им сообщили, что министр находится в отъезде и будет в Тбилиси только 28 сентября. В ответ участники акции, которая проходит в фойе министерства, заявили, что будут находиться в здании круглосуточно, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" участники акции.

«Более 40 человек пришли в министерство с требованием решить проблему их расселения. С 1992 года они живут кто где - или на съемных квартирах, или в самозахваченных корпусах. Больше 20 лет хранятся их заявления в министерстве, но, тем не менее, вопрос никак не решается», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" вынужденный переселенец из Абхазии Каха Квеквескири.

1 апреля стало известно о том, что 300 временно перемещенных лиц из Абхазии заняли квартиры в новом жилом комплексе "Дирси" в Тбилиси. Они заявили, что нуждаются в продуктах питания и медикаментах.

По словам представителя партии "Единой национальное движение" Бесо Шенгелии, это уже не первая подобная акция беженцев, которые требуют жилья.

«26 августа мы встречались с министром по делам беженцев. Мы предоставили свои соображения, они – свои. Была презентация, договор, что обсудим пути решения проблемы расселения, но все это осталось болтовней. Никаких мер принято не было, поэтому с 18 сентября люди находятся в министерстве и не собираются никуда уходить», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, 20 сентября двум участницам акции протеста - 51-летней Манане и 72-летней Кетеван Цквитария - пришлось вызвать скорую помощь.

"Сейчас обе женщины находятся в больнице”, - рассказал Шенгелия.

Через щель в турникете, расположенном на входе в здание, жители Тбилиси передают оставшимся в фойе женщинам продукты питания.

"Через эту щель близкие и знакомые передают женщинам напитки и горячую еду. Охрана разрешает любому выйти из помещения, однако внутрь никого не пропускают и запрещают передавать еду или вещи. Так что вот этот зазор в турникете остается единственным окном для участниц акции с внешним миром", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель партии "Закон и Справедливость" Георгий Цобехия.

Один из вынужденных переселенцев, дежуривший у дверей министерства, Джони Кокая рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вынужден уже более 20 лет арендовать жилье.

"Плачу 200 лари (около 65 долларов). Только в этом году государство начало выплачивать мне эту сумму. Но это очень небольшие деньги, об этой сумме я договорился с хозяином больше десяти лет назад. Если я куда-то перейду, то не смогу взять ничего дешевле 400 лари (более 130 долларов)", - рассказал он.

По словам Георгия Цобехии, с 2019 года государство действительно компенсирует беженцам стоимость проживания в арендованном жилье, но максимальная сумма помощи составляет 300 лари.

"Чаще всего аренда жилья стоит дороже, так что люди вынуждены платить сами", - сказал он.

Участники акции заявили, что до понедельника, 23 сентября никто не сможет сменить женщин, запертых в фойе министерства, и с ними не будет нормального сообщения, в том числе для передачи продуктов питания и теплых вещей.

По словам Бесо Шенгелии, участники акции хотели провести голодовку, но потом отказались от этой идеи, так как решили, что после их госпитализации власти объявят, что проблема решена.