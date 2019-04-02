02 апреля 2019, 00:56

Квартиры в новом жилом комплексе "Дирси" в Тбилиси заняли 300 временно перемещенных лиц из Абхазии. Они заявили, что нуждаются в продуктах питания и медикаментах.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2018 года министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению сообщил о ведущемся строительстве 2134 квартир для вынужденных переселенцев. В феврале Немецкий федеральный банк обязался профинансировать программу, которая предусматривает строительство детских садов и 236 частных домов для семей вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии, помощь жертвам конфликта в трудоустройстве. На это Грузии будут выделены 10 миллионов евро. 29 марта вынужденные переселенцы из Абхазии собрались у здания парламента с требованием предоставить им жилье.

По данным правительства Грузии, с 2012 года постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. Всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, покинувшие свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией.

300 временно перемещенных лиц (ВПЛ), в том числе дети, захватили и держат осаду в новых квартирах в двух корпусах комплекса "Дирси", сообщает 1 апреля "Рустави 2".

Электроснабжение в этих корпусах было приостановлено, однако беженцы разожгли костры. Полиция контролирует весь периметр зданий и никого туда не пропускает.

Беженцы пожаловались на нехватку еды, воды и медикаментов, однако полиция разрешила населению привезти лишь небольшое количество продуктов питания.

"Мы находимся в этих корпусах голодные и холодные... Пусть сюда приедет премьер-министр Мамука Бахтадзе. У нас нет квартиры уже 27 лет. Люди получили по пять квартир, а мы не достойны одной. Мы ждали, но купить квартиру нет никакой возможности", - сказала журналистам пожилая женщина, участвовавшая в захвате квартир (здесь и далее перевела корреспондент "Кавказского узла").



По словам другой беженки, они испытывают нехватку продуктов питания и электричества.



"У меня нет ни доступа к социальной сети, ни света, ни хлеба. Никто не заботится о нас, и у нас нет надежды. Мы не знаем, что произойдет. Будем ждать развития событий", - выкрикнула женщина из окна дома.



Заместитель начальника управления патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе сказал в эфире телеканала "Пирвели", что полицейские охраняют правопорядок на месте.



"Полиция продолжит поддерживать закон и порядок. Мы не допустим конфронтации между сторонами... У полиции нет другой задачи, кроме безопасности", - сказал он.