29 марта 2019, 14:48

Вынужденные переселенцы потребовали от властей Грузии жилье

Люди, вынужденные покинуть Абхазию в начале 90-х, до сих пор ожидают обещанных властями квартир, заявили участники пикета перед зданием парламента Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2018 года министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению сообщил о ведущемся строительстве 2134 квартир для вынужденных переселенцев. В феврале Немецкий федеральный банк обязался профинансировать программу, которая предусматривает строительство детских садов и 236 частных домов для семей вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии, помощь жертвам конфликта в трудоустройстве. На это Грузии будут выделены 10 миллионов евро.

По данным правительства Грузии, с 2012 года постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. Всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, покинувшие свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией.

Сегодня вынужденные переселенцы из Абхазии собрались у здания парламента с требованием предоставить им жилье. Они планируют продолжить акцию у здания правительственной канцелярии. На акции присутствуют члены оппозиционного "Единого национального движения", сообщил на своем сайте Первый канал грузинского телевидения. На фото, опубликованном телеканалом, видно, что перед парламентом стоят не менее пяти человек с плакатами, их обступают десятки людей.

По словам одной из участниц акции, Пикрии Цаладзе, собравшиеся ждут квартир уже 26 лет. "Пусть будет создана комиссия, в которую будут включены беженцы и различные организации. Мы требуем, пусть будет прозрачным, как идут дела. Пусть правительство выделит больше денег. Сегодня 38000 семей ожидают предоставления жилплощади. Мы не перестанем протестовать, а завтра-послезавтра нас будет все больше и больше", - процитировала протестующую "Грузия Online".

Примечание:

"Власти Грузии в годовщину конфликта пообещали восстановить территориальную целостность", "Беженцы и уличные торговцы вновь протестовали у мэрии Тбилиси", "В столице Грузии полиция задержала троих участников акции протеста беженцев и оппозиции".

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