Требования к первоклассникам в Кабардино-Балкарии смягчены на фоне нагрузки на поликлиники

01 сентября 2020, 20:29

Минздрав Кабардино-Балкарии на фоне очередей в детские поликлиники существенно сократил количество справок, которые должны принести в школу родители первоклассников.

Как сообщал "Кавказский узел", учителя школ в Кабардино-Балкарии и родители учеников поддержали открытие школ в условиях пандемии, поскольку, по их мнению, онлайн-уроки показали свою неэффективность. В школах Нальчика введено обязательное ношение масок педагогами. Линейки в День знаний в Кабардино-Балкарии проводятся только для первоклассников.

Сегодня в школах Кабардино-Балкарии прошли торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. В них приняли участие первоклассники. Занятия в школах начнутся завтра, 2 сентября. Уроки будут сокращены до 40 минут, а в некоторых школах даже до 30. Перемены сокращены до пяти минут. Детям нельзя будет на переменах выходит из класса и общаться с другими детьми.

При малейшем подозрении на коронавирус классы в полном составе будут отправлять на карантин. "Нас уже предупредили, что если у кого-то в классе поднялась температура до 37 градусов, то весь класс отправляется на карантин", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мадина Шогенова, сын которой учится в нальчикской школе №2.

В конце августа в некоторых детских поликлиниках Кабардино-Балкарии наблюдаются огромные очереди к специалистам, посещение которых необходимо для получения справок в детсады и школы. Жители республики в соцсетях сетуют на нехватку врачей и повсеместное нарушение карантинных правил.

Сегодня министр здравоохранения Кабардино-Балкарии провел селекторное совещание с руководителями учреждений здравоохранения республики, в ходе которого дал указание о сокращении количества справок для детей, поступающих в первый класс, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Минздрава Лилия Шомахова.

"Министр указал ограничить количество выдаваемых справок двумя – об эпидемиологическом окружении и отсутствии педикулеза. Что касается обследования младших школьников узкими специалистами – лор, невропатолог, офтальмолог, решено, что они будут выезжать в школы и осматривать детей на месте", - сказала Шомахова.

По мнению Шомаховой, школы не вправе требовать от детей справок о наличии контакта с коронавирусным больным. "Коронавирусные больные на учете у Роспотребнадзора, и контактирующие с ними - тоже. Они и так, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, должны быть на карантине 14 дней. Требовать такие справки от детей неправомерно", - сказала она.

Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла", жительница Нальчика Марина Накова, ее в школе предупредили, что 2 сентября дети могут прийти без справок о наличии контакта с коронавирусным больным. "Но если ребенок 2 сентября не пришел в школу, то в последующем такую справку надо принести", - отметила нальчанка.

У старших школьников справок не требуют, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" школьный врач Елена Михайлова. "Исключение составляют занятия физкультурой. Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, родители обязаны представить справку, чтобы ученика освободили от занятий либо перевели в соответствующую группу для занятий", - сказала врач.

Такой порядок, по ее словам, был установлен в апреле 2012 года. Медицинские карты и иные заключения о здоровье детей с того времени предоставляются только по желанию родителей.

Медицинские справки требуют в детских садах, и именно родители дошкольников выстроились в очереди, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в детской поликлинике №1 Нальчика. В справке для дошкольника должно быть указано, что ребенок не имел контакта с инфекционными больными, что у него нет чесотки, педикулеза и энтеробиоза. Такие справки выдают детские поликлиники.

При этом, как сообщили в Министерстве просвещения Кабардино-Балкарии, с 1 сентября до 31 декабря 2020 года в школах и детских садах продолжится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе ежедневная влажная уборка помещений и всех контактных поверхностей дезинфицирующими средствами, регулярное обеззараживание воздуха, использование средств индивидуальной защиты персоналом, участвующим в приготовлении и раздаче пищи.

На 1 сентября в Кабардино-Балкарии выявлено 6542 случая заражения, в том числе 28 - за последние сутки. За весь период пандемии выздоровели 6109 пациентов, 79 скончались, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском оперативном штабе по профилактике коронавируса. На данный момент в больницах находятся 329 человек с подтвержденным и неподтвержденным статусом COVID-19, в том числе 22 - в реанимации.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".