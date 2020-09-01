Запрет на трансляцию вредной для детей информации введен в Грузии

01 сентября 2020, 06:22

С сегодняшнего дня в Грузии в телеэфире и интернете запрещено распространять информацию, которая может нанести вред психике детей. Речь идет о насилии, табакокурении, употреблении алкоголя и наркотиков, сценах суицида, азартных играх, идеализации криминала и материалах об оккультизме. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты назвали расплывчатыми новые нормы, которые могут превратиться в цензуру.

Нормы, оговаривающие запрет на распространение информации, которая может нанести вред психике детей, внесены в закон «О вещании», они коррелируют с нормами Кодекса по правам детей, который также вступил в силу с сегодняшнего дня.

Парламент Грузии в сентябре 2019 года принял Кодекс по правам ребенка, над которым работали парламентский комитет по правам человека и гражданской интеграции и Детский фонд ООН (UNICEF). Изначально предполагалось, что он вступит в силу с 1 июля 2020 года, однако из-за эпидемии коронавируса парламентарии решили, что это произойдет 1 сентября 2020 года. "Основной подход кодекса заключается в том, чтобы с детьми работали только те люди, у которых есть необходимые знания и навыки", - привел 13 мая слова председателя парламентского комитета по правам человека Софио Киладзе "Спутник-Грузия".

В частности, запрещено распространение графических сцен секса и насилия, которые дети могут с легкостью интерпретировать, и изображение подобных сцен крупным планом. Исключение сделано для научно-популярной, учебной, исторической и фантастической информации.

Также запрещено распространение информации об употреблении табака, алкоголя, наркотиков, инъекциях, технологии изготовления наркотических веществ или разъяснения способов их применения. Под запрет попали сцены суицида, нанесения самоповреждений, описание способов суицида и его процесса, сцены с применением колюще-режущего оружия, сцены с азартными играми и их популяризация или создание впечатления легкого выигрыша, положительная информация о преступлениях или идеализация криминала, материалы об оккультизме и других подобных вещах.

Запрещено также размещать анонсы программ и художественных фильмов, способных оказать сильное эмоциональное влияние на детей в возрасте до 12 лет. За нарушение закона предусмотрен денежный штраф, за повторное нарушение – лишение лицензии на вещание.

Телекомпании попросили разъяснить новые нормы закона

Четыре телекомпании – «Мтавари архи», «Кавкасия», «ТВ Пирвели» и «Формула», а также Альянс региональных вещателей обратились к депутатам парламента Грузии с рядом вопросов относительно нововведений. Их количество превысило 55. Журналисты попросили дать разъяснения по всем пунктам закона, в том числе разъяснить значение термина «ограничение в развитии детей», критерии его определения. Задались они и вопросом о том, как на практике в соответствии с нормами закона выпускать в эфир, к примеру, информационный выпуск, и нужно ли в информационных выпусках воздержаться от размещения материалов, например, о драке, в том числе предоставленных министерством внутренних дел.

Генеральный директор телекомпании "Кавкасия" Нино Джангирашвили обратила внимание на то, что в законе нет конкретики, он содержит «очень много неопределенностей», а некоторые формулировки могут быть по-разному интерпретированы. В частности, закон, запрещая в эфире определенные сцены, не оговаривает, в каких программах запрещено их использовать.

«Если нет пояснений, значит, распространяется на все программы, включая новостные. А это означает, что он распространяется и на освещение в прямом эфире митингов и их разгона», - сказала Джангирашвили корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, проводить мониторинг деятельности телекомпаний будет Национальная комиссия по коммуникациям, которая, как правило, по-своему интерпретирует телевизионные передачи и назначает санкции за нарушение. В связи с этим телекомпании будут ограничены в свободном вещании, в том числе политических программ, так как неизвестно, какие выводы может сделать комиссия.

«Мы не знаем, как строить нашу работу. Боимся нарушить закон в первые же дни. Лично я считаю, что появление в эфире предыдущего спикера парламента Ираклия Кобахидзе отрицательно влияет на духовное развитие детей. Запретим его в эфире или нет? Лексика и весьма неграмотная речь лидера правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзины Иванишвили может оказать отрицательное влияние на интеллектуальное развитие детей. Будем и его запрещать?» - задается вопросами руководитель телекомпании.

Джангирашвили сообщила, что телекомпании, направившие обращение в парламент, готовят иск в Конституционный суд.

Новые нормы особенно настораживают перед парламентскими выборами

Медиаэксперт, профессор Тбилисского государственного университета Лаша Тугуши рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что воспринял настороженно законодательную смену с саморегулирования на регулирование.

«Особенно это нововведение настораживает сейчас, перед выборами, когда между партиями возникают крупные конфликты, происходит демонизация партий. В Грузии всегда перед выборами накаляются страсти и проходят сложные дискуссии между партиями. Не хотелось бы, чтобы даже незначительные решения, принимаемые властью, могли бы стать рычагом давления на свободу СМИ, выражения и мнения», - сказал Тугуши.

При этом он считает маловероятным, но все же возможным лишение лицензий телекомпаний за нарушение норм закона. В случае же, если подобное случится, власти совершат, по его мнению, серьезную ошибку, которая обернется скандалом.

Тугуши, впрочем, отметил, что нормы, призванные защищать интересы детей, существуют во многих страна мира, однако там они строго регулируются, в отличие от грузинского законодательства. «Грузинское законодательство не обременено такими системными регулирующими нормами. Это вопрос саморегуляции», - считает Тугуши.

Существует риск введения в стране цензуры

Законодательство не оговаривает формы вещания в связи с законодательным нововведением, в связи с чем определение этих норм негласно передано представителям Национальной комиссии по коммуникациям, а их решения предугадать весьма затруднительно, считает журналист Звиад Коридзе.

«Такой подход очень расплывчатый, и Национальная комиссия по коммуникациям из регулирующего органа превратится в цензурный. Также это касается и суда, который будет рассматривать дела о нарушении Кодекса по правам детей. В обязательном порядке они будут принимать решения не в пользу свободы слова», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

С сегодняшнего дня в стране установится "очень интересная практика" вещания, когда телекомпании не знают, что можно пускать в эфир, отметил Коридзе. По его мнению, самоцензура тоже не сможет оградить телекомпании от возможных нарушений, так как сложно определить, что может стать психологическим или социальным риск-фактором для детей.

«При определении нарушения норм закона в эфире дилемма возникнет не у телекомпаний, а у членов Национальной комиссии по коммуникациям. Они должны принимать решение, если что-нибудь найдут в эфире», - сказал Коридзе.

По мнению журналиста, есть риск введения в стране цензуры. «Заботиться о правах детей – добрый замысел. Но взамен мы получаем цензуру, нехарактерную для демократического общества и не имеющую отношения к критике вещания», - резюмировал журналист.