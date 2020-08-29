29 августа 2020, 21:07

Суд в Иваново арестовал Ису Эдильсултанова на два месяца

Представителю главы Чечни в Ивановской области Исе Эдильсултанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 октября, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", силовики, расследующие дело о мошенничестве, задержали в Крыму представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова 26 августа и доставили в Иваново.

Сегодня суд в Ивановской области арестовал Ису Эдильсултанова, сообщил его адвокат после завершения судебного заседания, пишет ТАСС.

"Ивановский суд избрал меру пресечения для Эдильсултанова в виде заключения под стражу на два месяца. До 24 октября он будет в СИЗО. В ближайшее время мы намерены подать апелляцию на решение суда", - приводит агентство слова адвоката, не называя его имени.

По версии следствия, Эдильсултанов пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн рублей. Предполагается, что он подделал документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов. Вместе с ним задержали восемь человек, также сообщает агентство.

Задержание представителя главы Чечни в Ивановской области Исы Эдильсултанова было демонстративно неуважительным и широко освещалось в СМИ, но Рамзану Кадырову выгодно оставить произошедшее без реакции, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ходатайство следствия по делу Эдильсултанова рассматривал Октябрьский районный суд города Иваново, 28 августа ему было предъявлено обвинение по статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности), свою вину он не признает, сообщает ивановский информационный портал "1000 инф".

На сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ивановской области информации о задержании Эдильсултанова и обвинениях в его адрес, по данным на 21.00 мск 29 августа, нет.

Примечание:

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