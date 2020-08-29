Суд в Иваново арестовал Ису Эдильсултанова на два месяца

29 августа 2020, 21:07

Представителю главы Чечни в Ивановской области Исе Эдильсултанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 октября, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", силовики, расследующие дело о мошенничестве, задержали в Крыму представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова 26 августа и доставили в Иваново.

Сегодня суд в Ивановской области арестовал Ису Эдильсултанова, сообщил его адвокат после завершения судебного заседания, пишет ТАСС.

"Ивановский суд избрал меру пресечения для Эдильсултанова в виде заключения под стражу на два месяца. До 24 октября он будет в СИЗО. В ближайшее время мы намерены подать апелляцию на решение суда", - приводит агентство слова адвоката, не называя его имени.

По версии следствия, Эдильсултанов пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн рублей. Предполагается, что он подделал документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов. Вместе с ним задержали восемь человек, также сообщает агентство.

Задержание представителя главы Чечни в Ивановской области Исы Эдильсултанова было демонстративно неуважительным и широко освещалось в СМИ, но Рамзану Кадырову выгодно оставить произошедшее без реакции, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.