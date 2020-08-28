Суд вернул двум кандидатам в думу Шахт возможность участвовать в выборах

28 августа 2020, 20:55

Кандидаты в гордуму Шахт Руфат Алескеров и Александр Ливенцев, регистрация которых была признана незаконной по искам их соперников, через суд отстояли право на участие в выборах.

Как писал "Кавказский узел", Шахтинский городской суд признал незаконной регистрацию трех кандидатов в городскую думу. В частности, 11 августа суд рассмотрел иск, в котором кандидат-самовыдвиженец просил признать незаконным решение местного избиркома о регистрации своего соперника из-за двойного гражданства.

Двое кандидатов обжаловали решение об отказе в регистрации на выборах в гордуму Шахт. Жалобы в Ростовский областной суд подали кандидат от КПРФ Руфат Алескеров и самовыдвиженец Александр Ливенцев. Александру Ливенцеву ранее было отказано в регистрации, поскольку Шахтинский горсуд признал количество подписей в его поддержку недостаточным. Руфат Алескеров был снят с выборов по иску соперника, который заявил, что у кандидата в депутаты на момент регистрации имелось двойное гражданство. Апелляционная инстанция вернула им право на участие в выборах, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

Напомним, 13 сентября в Ростовской области пройдут выборы губернатора. В единый день голосования также состоятся довыборы в заксобрание, выборы в городские думы Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска, довыборы в гордуму по одному одномандатному избирательному округу запланированы и в Таганроге. Большинство из 289 зарегистрированных кандидатов в гордуму Ростова-на-Дону, представляют партии "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Коммунисты России", также зарегистрированы три кандидата от партии "Новые люди". 134 кандидата к выборам не допущены - большую часть из них составляют члены "Яблока", "Новых людей" и "Партии роста", причиной отказа названы недостоверные подписи избирателей.