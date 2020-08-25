Политологи отметили активность кандидатов в городскую думу Шахт

25 августа 2020, 06:53

Партийный расклад в городской думе Шахт по итогам выборов в сентябре может измениться, у КПРФ есть серьезная финансовая поддержка, а "Единая Россия" разбита на несколько "группировок", отметил политолог Дмитрий Абросимов. Такого количества кандидатов и разнообразия партий на выборах не было давно, заявил главред газеты "К Вашим услугам" Геннадий Перегудов.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября в Ростовской области пройдут выборы губернатора, на должность главы региона претендовали пять кандидатов. В единый день голосования также состоятся довыборы в заксобрание, выборы в городские думы Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска, довыборы в гордуму по одному одномандатному избирательному округу запланированы и в Таганроге. Особой интриги на выборах ждать не приходится, констатировали политологи.

Сотрудник пресс-службы Шахтинского городского суда Ростовской области сообщил 24 августа корреспонденту "Кавказского узла", что в суд с административным иском обратился истец, являющийся одним из кандидатов в депутаты городской думы Шахт.

"Он просил признать незаконным и недействующим с момента принятия постановление территориальной избирательной комиссии города Шахты Ростовской области о регистрации одного из кандидатов в депутаты городской думы города Шахты Ростовской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7, полагая, что данное постановление вынесено с грубыми нарушениями положений федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Шахтинским городским судом доводы административного истца о незаконности оспариваемого постановления избирательной комиссии признаны обоснованными, в связи с чем 11 августа принято решение, которым заявленные требования удовлетворены", — сообщил он.

По словам сотрудника суда, "основанием для принятия вышеуказанного решения об удовлетворении иска послужило отсутствие у кандидата пассивного избирательного права, то есть права быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, поскольку на момент регистрации кандидат имел двойное гражданство. В судебном заседании ответчик заявлял о том, что обратился с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства, направив его в посольство республики. Однако доказательства, подтверждающие принятие решения компетентным органом по заявлению ответчика об отказе от гражданства и оформлении выхода из гражданства, у ответчика отсутствовали. Кроме того, судом было установлено, что первый финансовый отчет кандидатом представлен в нарушение установленной формы, а приложенный к нему учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда не подписан, и отсутствует дата, что также являлось основанием для отказа в регистрации кандидата. В настоящее время в законную силу решение суда не вступило", — сообщил сотрудник горсуда.

В двух других случаях зарегистрированные кандидаты-самовыдвиженцы оспаривали законность решений местного избиркома о регистрации их соперников по избирательному участку — кандидатов от КПРФ.

"В одном случае поводом для обращения в суд стало двойное гражданство зарегистрированного кандидата — он является гражданином Российской Федерации и Азербайджана. Суд признал аргументы истца весомыми и удовлетворил иск. В другом случае речь шла о недостатках в оформлении документации зарегистрированной кандидатки. Данная жалоба судом была отклонена, решение ТИК о регистрации оставлено в силе", — сообщает shakhty.su.

Всего в Шахтинском горсуде находятся пять исков об оспаривании регистрации кандидатами других кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам. Из них удовлетворено три, в удовлетворении двух исков отказано, однако они обжалованы истцами, следует из картотеки суда по гражданским и административным делам. Еще один кандидат обжаловал отказ в регистрации, однако ему в иске было отказано.

Депутат законодательного собрания Ростовской области от КПРФ Александр Дедович сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что на кандидата в депутаты в шахтинскую городскую думу от 18-го округа от КПРФ Кирилла Кремнева было совершено нападение. Дедович обвинил в этом кандидата-самовыдвиженца по тому же округу. По словам представителя КПРФ, Кремнева силой пытались посадить в припаркованный автомобиль.

"Как сообщает Кирилл Кремнев, данное событие имело место быть, и после того как нападавшие увидели, что вокруг события стали собираться возмущенные очевидцы, они покинули место преступления, и сразу же был вызван наряд сотрудников Шахтинского МВД, подано заявление в полицию. Команда КПРФ Ростовской области будет внимательно следить за развитием событий в городе Шахты", — написал Дедович.

У КПРФ на выборах в городскую думу Шахт есть хорошие шансы

"Думаю, что до конца этой недели все прояснится, сколько окончательно будет зарегистрировано кандидатов. Как таковой единой кампании "Единой России" в Шахтах нет, все разбито на несколько "группировок" местных между собой. "Война" в Шахтах идет не по партийной направленности", — прокомментировал ситуацию в Шахтах политолог, доцент Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Дмитрий Абросимов.

Он считает, что партийный расклад в городской думе по итогам выборов может измениться.

"Потому что у КПРФ в Шахтах имеется и хорошая финансовая "подвязка", и целая группа лиц, которая их, безусловно, поддержит. Есть вероятность увеличения присутствия КПРФ в гордуме. Специфика кампании в Шахтах — не все "единороссы" дружат между собой. Многие пошли на выборы как самовыдвиженцы, и они имеют финансы, серьезные для Шахт", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Абросимов считает, что нынешней главе города Ирине Жуковой неинтересно снова участвовать в выборах. "Просто участвовать в выборах ей, видимо, не интересно было, а должность главы города ей не предложили, скорее всего", — отметил он. По его мнению, говорить о новом главе города будет актуально "по итогам новой конфигурации шахтинской думы".

150 кандидатов претендуют на 25 мест в гордуме Шахт

"С 1990-х годов не было такого количества кандидатов в депутаты: порядка 150 кандидатов при 25 местах. Представлены разнообразные партии, чего также не было. Были представлены традиционные "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", которые делили между собой голоса. Дума была "единороссовской", и только в последнем, пятом созыве было несколько депутатов, которые метались из партии в партию. Активно "Яблоко", чего в принципе не ожидалось. По беседам с рядом чиновников предсказать, что будет на выборах, никто не берется", — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор шахтинской газеты "К Вашим услугам" Геннадий Перегудов.

По его мнению, война в судах не является принципиальным новшеством. "Идет около 30 самовыдвиженцев, которые друг друга отсматривают в соцсетях и по поводу и без повода пытаются выходить на судебные тяжбы. Если они видят с их точки зрения что-то неправильное — они идут в суд. Это всегда было, и я не вижу в этом никаких проблем", — сказал он.

"Крупных нарушений на сегодняшний день не было. Скандалов, которые обсуждались бы в рамках города, нет", — также добавил Перегудов.

По его мнению, нынешний председатель городской думы, глава города Ирина Жукова может не баллотироваться по нескольким причинам. "Одно из наших предположений, что Ирина Жукова "пересидела" — это ее пятый срок. Она два срока — председатель думы, лет 15 заседает и, скорее всего, уже свою функцию выполнила. Есть вариант, что она просто устала, думаю, что ей на жизнь хватит. Есть вариант более сложной многоходовки, что они могут поменяться с (депутатом законодательного собрания Ростовской области Екатериной) Стенякиной, которая на следующий год пойдет в Государственную думу, а ее место на довыборах может занять Жукова. Но времени еще год, и подтверждений этого пока нет", — полагает Геннадий Перегудов.

"В Шахтах всегда склоки, споры. В ближайшие пару дней, думаю, будут окончательные решения суда. Однако если посмотреть в целом по количеству незарегистрированных — на 25 округов "Единая Россия" все округа закрыла, "эсеры" 14 кандидатов выдвинули — 14 зарегистрировали, КПРФ потеряла двоих, причем один выбыл уже после регистрации, у ЛДПР три отказа, "Яблоко" 12 провело, но семерым отказали, они довольно активно поднялись, среди самовыдвиженцев — 12 отказали. Достаточно лояльно, если откинуть Ростов-на-Дону. К примеру, в Каменск-Шахтинском выдвинулись в гордуму 89 человек и 87 зарегистрированы: одному отказали, другой не сдал документы", — сказал корреспонденту "Кавказского узла" политический аналитик Бронислав Берковский.