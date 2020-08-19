Муниципальный фильтр стал препятствием для конкуренции на выборах губернатора Кубани

19 августа 2020, 16:53

Необходимые для выдвижения в губернаторы Краснодарского края подписи депутатов сложно собрать без согласования с "Единой Россией", что серьезно ухудшило возможности для реальной конкуренции на выборах, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Они указали, что все кандидаты отказались от активной предвыборной кампании.

Как писал "Кавказский узел", на пост губернатора Краснодарского края претендуют пять человек: Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Олег Лугин от "Партии роста", Денис Хмелевской от "Справедливой России" и Вениамин Кондратьев от "Единой России". Жители Краснодарского края заявили "Кавказскому узлу", что не питают надежд на улучшение жизни в связи с выборами губернатора региона, поскольку считают, что результат голосования уже предопределен, а среди конкурентов действующего губернатора Кондратьева нет сильных политических фигур.

Реальной конкуренции на выборах губернатора Краснодарского края нет, поскольку муниципальный фильтр дает властям региона возможность допустить к участию в выборах только тех кандидатов, которые не пользуются значительной поддержкой, заявил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов. "В таких условиях все кандидаты, хотят они того или не хотят, становятся техническими, создающими легенду конкурентности", - считает Потапов.

В соответствии с так называемым "муниципальным фильтром", для регистрации кандидата на выборы необходимо собрать подписи определенного числа депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципалитетов. В Краснодарском крае нужно собрать подписи 10% депутатов. На юге России неоднократно проходили акции с критикой этого нововведения, как позволяющего не допускать до выборов неугодных власти конкурентов.

Сама процедура голосования, растянутого на три дня, создает возможности для непрозрачного проведения выборов, указал журналист. "Следовательно, дополнительные преимущества получит действующий губернатор Вениамин Кондратьев", - заключил он. Единственным сильным конкурентом Кондратьева на выборах, по мнению Потапова, является член Бюро Краснодарского краевого Комитета КПРФ Александр Сафронов.

Конкуренты Кондратьева не представили альтернативных программ

Судя по предвыборным телевизионным дебатам, конкуренты Кондратьева, в том числе Александр Сафронов, в действительности на губернаторское кресло не претендуют, заключил член федерального политсовета партии "Яблоко" Евгений Витишко. "Для кого-то это является пиар-компанией собственной, для кого-то это является работой, возможно, [по согласованию] людей из краевого департамента внутренней политики и правоохранительных органов в том числе. По большому счету, никто ничего менять не собирается, все останется без изменений", - полагает Витишко. Сафронов в кампании участвует, "чтобы показать, что партия КПРФ на Кубани есть", сказал Витишко.

Он также считает, что муниципальный фильтр, который был введен на выборах в большинстве российских регионов, позволяет использовать административный ресурс и не дает независимым кандидатам шанса выдвинуть свою кандидатуру. "Мы видим, что ни у кого из кандидатов нет того запаса голосов в масштабах субъектов, чтобы пройти этот фильтр. Нужно собрать 750 подписей местных депутатов. Отсюда делаю вывод, что все кандидатуры согласованы с «Единой Россией». Первоначально была дана команда не "рубить" кандидатов на этом этапе, а создать видимость конкуренции", - предположил Евгений Витишко.

Кандидаты на прошлых губернаторских выборах, 2015 года, также проходили муниципальный фильтр. Вениамин Кондратьев, выдвинутый "Единой Россией", победил на выборах, набрав 83,94% голосов избирателей, говорится в биографической справке о Кондратьеве, подготовленной "Кавказким узлом". Его ближайшие конкуренты, Леонид Осадчий от КПРФ и Андрей Руденко от "Справедливой России", набрали соответственно по 7,88% и 3,18%, указано на сайте крайизбиркома.

Такая ситуация характерна для всей страны, указал Витишко. "Большинство губернаторов, за некоторым исключением, это назначенцы сверху. Последним самостоятельным губернатором на Кубани был Николай Кондратенко (в 1997 - 2001 годах. - Прим. "Кавказского узла"). Край чувствовал, что это действительно избранный губернатор, он был мощной силой, влиятельным и самостоятельным политиком. А после этого власть, забрав себе распределение финансирования, стала решать, кто будет управлять регионами", пояснил оппозиционер.

18 августа движение "Голос" опубликовало анализ кампаний по выборам губернаторов в разных регионах страны, отметил координатор движения в Краснодарском крае Давид Канкия.

Доклад "Голоса" показывает, что выборы идут по максимально контролируемому сценарию. В пяти регионах до участия в выборах не допустили коммунистов, которые смогли бы составить серьезную конкуренцию кандидатам от партии власти, а в Краснодарском крае кандидаты собирали подписи депутатов в свою поддержку с помощью региональной администрации, считают в "Голосе".

"Конкуренции на губернаторских выборах совсем не осталось, кандидатам не удается пройти «муниципальный фильтр» и попасть в бюллетень. Реальных соперников провластных выдвиженцев с поля вытесняют, а конкуренцию симулируют с помощью спойлеров, создающих видимость борьбы", - говорится в публикации на сайте "Голоса" "Игра в поддавки: кого и как зарегистрировали кандидатами в губернаторы на выборах 2020". В докладе "Голоса" отмечается, что при этом на выборах губернатора Кубани своего кандидата удалось зарегистрировать одной из "малых партий" - Партии Роста.

"В Краснодарском крае установлен верхний порог для муниципального фильтра. По законодательству регион сам решает, сколько подписей депутатов надо предоставлять - от 5% до 10%. У нас это 10%. Без поддержки администрации, «Единой России» преодолеть муниципальный фильтр невозможно", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Канкия.

Канкия подчеркнул, что считает техническими всех конкурентов Кондратьева. Для Александра Сафронова губернаторская кампания - "своеобразный агитационный трамплин" для попадания в гордуму Краснодара, считает Давид Канкия. "Сафронов, безусловно, яркий, он часто критикует администрацию, губернатора. Но совершенно очевидно, что его задача - по крайне мере, на этих выборах, - не в том, чтобы бороться за губернаторское кресло. Он параллельно идет в городскую думу Краснодара, с его округа уже снялся сильный конкурент, Виталий Солонченко", - указал координатор "Голоса".

Он предположил, что Сафронов действует на основании договоренности с администрацией. "Коммунисты проводят вялую губернаторскую кампанию, а за это Сафронову не чинятся препятствия для прохождения в думу. В нынешних условиях попасть в городскую думу без согласования очень тяжело, потому что одномандатный округ, трехдневное голосование будет у нас", - пояснил Канкия.

Остальные кандидаты, по оценке Давида Канкии, фактически не ведут предвыборную кампанию. "Денис Хмелевской из «Справедливой России» – человек, которого выгнали из партии в 2017 году, он потом стал депутатом от «Единой России», а теперь опять вернулся в «Справедливую Россию» - только для того, чтобы администрация контролировала эту партию, чтобы эсеры не сделали чего-то лишнего. На Кубани сейчас «Справедливая Россия» - это филиал партии власти", - утверждает Канкия.

На выборах в Заксобрание Кубани 2017 года Хмелевской баллотировался по Центральному одномандатному округу №6 в Краснодаре, где не был выдвинут кандидат от "Единой России", и набрал 60% голосов. "Справедливая Россия" отказалась признавать итоги выборов на Кубани и исключила Хмелевского из своих рядов, обвинив его в предательстве и сговоре с оппонентами. Сразу после этого Хмелевской присоединился к "Единой России". Однако на нынешних выборах он снова представляет "Справедливую Россию".

Давид Канкия заключил, что выборы губернатора Краснодарского края – это "административно управляемое мероприятие".

Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный также считает, что конкуренции на выборах губернатора Краснодарского края не будет.

"Конкурентов у него нет, Вениамин Кондратьев будет избран с большим отрывом и никаких других вариантов быть не может", - заявил Подлесный.

Голосование на выборах губернатора Кубани запланировано на 11-13 сентября, сообщили ранее в Крайизбиркоме. В основной день голосования, 13 сентября, также пройдут 79 избирательных кампаний в нескольких городах и районах региона.

Политологи не верят в протестное голосование на Кубани

Краснодарский край относится к регионам, где массово фальсифицируются итоги выборов, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Александр Кынев. "[Поэтому] там особенно нечего комментировать. Островки честности не делают там общей картины", - сказал он. Среди конкурентов Кондратьева политолог выделил Александра Сафронова, но указал, что тот не годится даже в лидеры протестного голосования.

Однако директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко полагает, что благодаря низкой популярности Вениамина Кондратьева его может обойти и технический кандидат. Он указал, что важен антирейтинг действующего губернатора. "У Кондратьева ситуация с антирейтингом плохая", - считает Минченко.

В 2019 году холдинг "Минченко консалтинг" составил рейтинг политической устойчивости губернаторов, полномочия которых истекают в 2020 году. Кондратьев оказался в "зоне риска" - восьмым из 11, указано в таблице на сайте холдинга.

В отсутствие достойных конкурентов действующий губернатор имеет шансы честно победить на выборах, считает директор фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Кондратьева трудно назвать суперпопулярным, но он может легко пройти кампанию при условии высокой лояльности населения власти. Но он с трудом сможет противостоять, если конкуренция реально будет острой, а общество - негативно заряженным", - пояснил Виноградов.