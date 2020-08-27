Военная техника азербайджанской армии Фото пресс-службы МО Азербайдажна https://mod.gov.az/az/news/azerbaycan-turkiye-birge-telimlerinde-yuksek-seviyyeli-musahideci-gunu-kecirilib-video-31847.html

27 августа 2020, 09:16

Азербайджан заявил об обстреле двух сел на границе с Арменией

За сутки позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 29 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как информировал "Кавказский узел", 26 августа Азербайджан заявил о 30 обстрелах позиций своих войск за сутки в зоне карабахского конфликта, днем ранее насчитал 45.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах Алибейли и Агдам Товузского района, следует из сообщения ведомства. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Стрельба велась также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении Минобороны страны.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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