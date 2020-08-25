25 августа 2020, 19:57
Парашютист получил травмы в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели эвакуировали парашютиста, который получил травмы в результате жесткой пасадки на парадроме "Чегем" в горах Кабардино-Балкарии.
По данным МЧС, парашютист 1985 года рождения из Краснодарского края получил травму ребер и ключицы.
"Пострадавшего эвакуировали спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России до населенного пункта Эльтюбю и передали сотрудникам скорой помощи", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Кавказский узел" ранее писал, что 12 августа спастели эвакуировали альпиниста, получившего травму в горах Кабардино-Балкарии. Он был доставлен в нальчикскую больницу.
"Полиция нашла заблудившихся в Кабардино-Балкарии туристов", "Пожилой турист погиб в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист пострадал при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии".
25 августа 2020, 19:16
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Необходимо продолжать дистанционное обучение, потому что переполненные краснодарские школы могут стать очагом коронавируса, считают родители учащихся. Проблема нехватки детских садов и школ в Краснодаре сохраняется, констатировала активистка Яна Антонова.
25 августа 2020, 19:09
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Видео конфликта в Сунже возмутило пользователей соцсети
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25 августа 2020, 18:15
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Родители и учителя в Абхазии сочли невыполнимыми новые санитарные меры для школ
Рекомендации санитарно-эпидемиологической службы о переводе детей в школы по месту проживания и запрет на работу для педагогов старше 65 лет вызвали критику в Абхазии. В селах нет нормальных условий для обучения, а также существует нехватка учителей, заявили местные жители и директора школ.
25 августа 2020, 17:09
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Силовики стрельбой погасили конфликт у больницы в Сунже
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