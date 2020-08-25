25 августа 2020, 19:57

Парашютист получил травмы в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели эвакуировали парашютиста, который получил травмы в результате жесткой пасадки на парадроме "Чегем" в горах Кабардино-Балкарии.

По данным МЧС, парашютист 1985 года рождения из Краснодарского края получил травму ребер и ключицы.

"Пострадавшего эвакуировали спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России до населенного пункта Эльтюбю и передали сотрудникам скорой помощи", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 12 августа спастели эвакуировали альпиниста, получившего травму в горах Кабардино-Балкарии. Он был доставлен в нальчикскую больницу.

Примечание:

"Полиция нашла заблудившихся в Кабардино-Балкарии туристов", "Пожилой турист погиб в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист пострадал при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии".

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