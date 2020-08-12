Альпинист эвакуирован с перевала Гидан в Кабардино-Балкарии

12 августа 2020, 19:41

Спасатели доставили альпиниста, получившего травму в горах Кабардино-Балкарии, в нальчикскую больницу, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что в Безенгийском ущелье 24-летний альпинист из Омска получил травму ноги, поступила спасателям вечером 11 августа.

На помощь пострадавшему выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Спасатели нашли альпиниста на перевале Гидан на высоте 4000 метров и сегодня на вертолете доставили его в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, пишет со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС РИА "Кабардино-Балкария".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 3 августа спасатели эвакуировали травмированного альпиниста с Эльбруса. Он был доставлен на вертолете в больницу в Тырныаузе.