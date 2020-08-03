Вертолет МЧС. © Фото Никиты Быкова, Юга.ру

03 августа 2020, 16:06

Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса

Вертолет доставил травмированного туриста из ущелья Адыр-Су в больницу, отчиталось МЧС Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", один из членов московской альпинистской группы получил травму на перевале Джаловчат, сегодня туда направился отряд спасателей.

Поисково-спасательные работы завершились к 13.30 мск, отчиталось МЧС. Спасатели воспользовались коммерческим вертолетом фирмы Heliaction, чтобы эвакуировать пострадавшего с высоты 3500 метров. Он доставлен в Центральную республиканскую больницу, расположенную в Тырныаузе.

Состояние пострадавшего стабильное, отмечается в сообщении на сайте МЧС Кабардино-Балкарии. Там не уточняется, какую травму получил альпинист и при каких обстоятельствах.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованном на "Кавказском узле".

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

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