Ущелье Адыр-Су в Приэльбрусье. Фото: Barbariandeagle https://ru.wikipedia.org/

03 августа 2020, 13:59

Альпинист получил травмы в горах Кабардино-Балкарии

Отряд спасателей направился сегодня в ущелье Адыр-Су в Приэльбрусье к группе туристов, один из которых нуждается в медицинской помощи.

МЧС получило сигнал с просьбой о помощи в 11:00 мск. На перевал Джаловчат выдвинулась группа из десяти спасателей. Восемь альпинистов из Москвы находятся на высоте 3500 метров, говорится в публикации на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

"По предварительной информации, один человек из группы получил травмы", - процитировал сегодня представителя ведомства "Интерфакс". Какие травмы получил альпинист и в каком состоянии он находится, в этих публикациях не уточняется.

Ранее "Кавказский узел" информировал, что 26 июля спасатели в Черекском районе Кабардино-Балкарии на вертолете эвакуировали с горы туриста из Архангельской области, который повредил ногу.

Примечание:

"Двое туристов пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии", "Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Четверо туристов эвакуированы с ледника Башиль".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 августа 2020, 16:06

03 августа 2020, 15:29

03 августа 2020, 14:30

03 августа 2020, 13:16

03 августа 2020, 12:17

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи