Альпинист получил травмы в горах Кабардино-Балкарии

03 августа 2020, 13:59

Отряд спасателей направился сегодня в ущелье Адыр-Су в Приэльбрусье к группе туристов, один из которых нуждается в медицинской помощи.

МЧС получило сигнал с просьбой о помощи в 11:00 мск. На перевал Джаловчат выдвинулась группа из десяти спасателей. Восемь альпинистов из Москвы находятся на высоте 3500 метров, говорится в публикации на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

"По предварительной информации, один человек из группы получил травмы", - процитировал сегодня представителя ведомства "Интерфакс". Какие травмы получил альпинист и в каком состоянии он находится, в этих публикациях не уточняется.

Ранее "Кавказский узел" информировал, что 26 июля спасатели в Черекском районе Кабардино-Балкарии на вертолете эвакуировали с горы туриста из Архангельской области, который повредил ногу.