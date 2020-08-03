03 августа 2020, 13:59
Альпинист получил травмы в горах Кабардино-Балкарии
Отряд спасателей направился сегодня в ущелье Адыр-Су в Приэльбрусье к группе туристов, один из которых нуждается в медицинской помощи.
МЧС получило сигнал с просьбой о помощи в 11:00 мск. На перевал Джаловчат выдвинулась группа из десяти спасателей. Восемь альпинистов из Москвы находятся на высоте 3500 метров, говорится в публикации на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.
"По предварительной информации, один человек из группы получил травмы", - процитировал сегодня представителя ведомства "Интерфакс". Какие травмы получил альпинист и в каком состоянии он находится, в этих публикациях не уточняется.
Ранее "Кавказский узел" информировал, что 26 июля спасатели в Черекском районе Кабардино-Балкарии на вертолете эвакуировали с горы туриста из Архангельской области, который повредил ногу.
"Двое туристов пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии", "Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Четверо туристов эвакуированы с ледника Башиль".
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