Врачи назвали тяжелым состояние пострадавших при ДТП в Грузии

24 августа 2020, 11:54

Три человека, госпитализированные после падения туристического микроавтобуса в обрыв, находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили врачи. 25 августа объявлено в Грузии днем траура по 17 погибшим в автокатастрофе.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа в Душетском муниципалитете Грузии (край Мцхета-Мтианетия) туристический микроавтобус упал в обрыв с большой высоты. Погибли 17 человек, по меньшей мере трое получили травмы. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

По данным полиции, жертвами ДТП на дороге в Шатили стали 20 человек, из которых 17 погибли, трое получили травмы. Следователи выяснили, что микроавтобус упал примерно с 80-метровой высоты, сообщает сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Пострадавших доставили в Первую университетскую клинику в Тбилиси. По словам врачей, состояние раненых крайне тяжелое, пишут сегодня "Новости-Грузия".

В связи с автокатастрофой 25 августа в Грузии объявлено днем траура. Распоряжение об этом подписал сегодня премьер-министр Георгий Гахария, информирует "Интерпрессньюс".

В день траура на административных зданиях на всей территории страны будут приспущены государственные флаги, сообщает издание.