Кубанский чиновник задержан по делу о махинациях с землей

21 августа 2020, 17:59

Бывший глава комитета земельных отношений Северского района Краснодарского края подозревается в незаконном получении земельных участков стоимостью 42,5 миллиона рублей, сообщили следователи.

По данным следствия, с февраля 2019 по февраль 2020 года чиновник пообещал содействие нескольким жителям Северского района, в том числе инвалидам, в получении земельных участков, находящихся в государственной собственности. От имени жителей района он изготовил подложные документы, на основании которых администрация района без конкурса выделила им землю в аренду.

Однако, по версии следствия, подозреваемый построил на этих участках объекты капитального строительства. Он имел "реальную возможность распорядиться земельными участками путем их реализации третьим лицам общей площадью свыше 60 тысяч кв. метров, общей рыночной стоимостью свыше 42,5 миллионов рублей", сообщила сегодня пресс-служба управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю на своем сайте.

Максимальное наказание по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Росси составляет шесть лет лишения свободы, по части 4 этой же статьи -10 лет лишения свободы. Чиновник задержан, сообщили сегодня "Краснодарские известия".

Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что ранее сотрудник администрации Чегема в Кабардино-Балкарии был обвинен в оформлении земельных участков на родственников и знакомых по подложным документам.