Суд подтвердил бездействие следствия по делу Дауда Мамилова

18 августа 2020, 04:17

Защита обжаловала решение суда, который отказался признать бездействие следствия по делу сына ингушского депутата Дауда Мамилова, обвиняемого в причастности к ИГ*. Апелляционный суд в Москве согласился с доводами представителей Мамилова.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля суд в Подмосковье в пятый раз продлил срок содержания под стражей Дауда Мамилова, обвиняемого в причастности к террористической организации "Исламское государство"*. Решение суда о продлении срока ареста Мамилову обжаловано, заявили адвокаты. Защита также сообщила, что суд располагает фактами, указывающими на недобросовестное отношение следствия к делу.

Мамилов был задержан 29 апреля 2019 года. По версии следователей, пять человек, в том числе и проживающий в Дмитрове Дауд Мамилов, создали законспирированную ячейку запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Мамилову грозит до 20 лет заключения, вину он отрицает. В июне за Дауда Мамилова безрезультатно поручились более 70 жителей Ингушетии, в том числе депутаты Народного собрания. Закрий Мамилов, выступавший против соглашения о границе Ингушетии и Чечни, связал уголовное преследование сына с собственной политической деятельностью.

Адвокат Людмила Толстоногова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в апреле подала жалобу в Бабушкинский районный суд Москвы на бездействие следователя по расследованию дела Мамилова. Срок предварительного следствия по уголовному делу может быть продлен руководителем следственного органа еще на три месяца, а если расследование уголовного дела представляет особую сложность, то срок может быть продлен до 12 месяцев только руководителем следственного органа по субъекту России (ч.ч. 1, 4, 5 ст.162 УПК РФ - прим. "Кавказского узла"), отметила она. "Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях председателем Следкома России и его заместителями", - сказала Толстоногова.

В жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") указано, что с сентября 2019 года вплоть до написания жалобы никаких следственных действий с Мамиловым не проводилось. Следствию были заявлены многочисленные ходатайства защиты о проверке доказательств следователя, говорится в документе. "Защита также заявляла ходатайство об установлении источников доказательств", - сообщила Толстоногова. Адвокаты ходатайствовали о приобщении к делу материалов опроса Мамилова в качестве доказательств его непричастности к ИГ*, сказала она.

"Представленный защитой материал, опровергающий причастность Мамилова к инкриминируемому ему деянию, не проверен, хотя с момента предоставления его следствию прошло более года. Начатый 3 сентября 2019 года допрос Мамилова по настоящее время не окончен, то есть перерыв в допросе составляет 11 месяцев. Со следователем, который проводит расследование, защите удалось встретиться всего один раз, 3 сентября 2019 года. Никаких следственных и иных действий с Даудом Мамиловым не проводится. Ни на одно из ходатайств защиты следствие не ответило, следователи попросту их не рассматривают, и о своих решениях не сообщают адвокату и обвиняемому", - пожаловалась Толстоногова. По ее словам, при этом нарушена ст.122 УПК РФ (о разрешении ходатайства - прим. "Кавказского узла"), согласно которой следователь выносит решение по ходатайству и доводит его до заявителя ходатайства.

Защита попросила Бабушкинский райсуд признать незаконным бездействие следователя, который занимается расследованием дела Мамилова, однако он отказался, рассказала адвокат. "Тогда мы подали жалобу в суд апелляционной инстанции по уголовным делам Московского горсуда с просьбой отменить постановление суда первой инстанции... [Он] удовлетворил нашу жалобу", - сообщила 17 августа адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В апелляционном постановлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что Бабушкинский райсуд, "принимая решение об отказе в удовлетворении жалобы заявителя указал, что, согласно представленным сопроводительным письмам, в адрес заявителя и обвиняемого следователем направлены уведомления". "Суд не проверил доводы заявителя по существу относительно нарушения органом следствия порядка рассмотрения ходатайств и направления уведомлений о принятых решениях", - говорится в постановлении.

Выводы Бабушкинского райсуда опровергаются сведениями из следственного изолятора, согласно которым за время содержания под стражей Мамилова следователям 1-го управления Следственного управления Следственного комитета России по Московской области направлялись ходатайства, следует из документа. "При этом ответная корреспонденция Мамилову не поступала", - отмечается в постановлении.

В решении апелляционного суда указывается, что Бабушкинский райсуд не проверил доводы, указанные в жалобе, и "не учел обстоятельства, имеющие значение для ее рассмотрения". Суд счел, что это "повлияло на законность и обоснованность принятого решения".

Суд постановил отменить постановление Бабушкинского райсуда, материал направить на новое судебное разбирательство в тот же суд, но в ином составе. "Необходимо проверить указанные обстоятельства, дать им оценку и принять законное, обоснованное решение", - сказано в постановлении Московского горсуда.

Напомним, жена Дауда Мамилова в связи с арестом супруга, который был единственным кормильцем многодетной семьи, решила вместе с детьми временно переехать в Ингушетию. "В семье сына шесть детей, четверо из них школьники: старший пошел в восьмой класс, два его брата учатся в пятом и третьем классах, а их сестра в этом году (2019 году) стала первоклассницей", - рассказал отец обвиняемого Закрий Мамилов. Адаптация у детей, особенно у мальчиков, проходит сложно, отметил он.

Комментариями 1-го управления Следственного управления Следственного комитета России по Московской области и Бабушкинского райсуда относительно решения апелляционного суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.