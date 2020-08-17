Французский министр отреагировал на массовый арест уроженцев Чечни

17 августа 2020, 10:48

Силовики задержали во французском городе Сен-Дизье 16 выходцев из Чечни, из них трое обвинены в организации преступного сообщества и подготовке вооруженной мести за земляка. Глава МВД Франции предложил ужесточить правила рассмотрения просьб об убежище от уроженцев Чечни.

Как писал "Кавказский узел", после июньских беспорядков во французском городе Дижоне чеченская диаспора опасается "показательной порки", сообщил руководитель чеченской ассоциации "Барт Маршо" Джамбулат Сулейманов. Община русскоязычных евреев Франции осудила главу МВД страны Жеральда Дарманена за враждебное высказывание о выходцах из Чечни после беспорядков в Дижоне. Французские политики и пресса тиражируют версию о "чеченских карательных рейдах", указали чеченские эмигранты.

14 июня в Дижоне между представителями чеченской диаспоры и местными жителями арабского происхождения произошел конфликт. Вечером 16 июня стороны договорились о перемирии. По данным прокуратуры, в столкновениях пострадали 20 человек. Трое из задержанных были арестованы, еще одного отпустили на свободу под подписку о невыезде. 10 июля стало известно, что задержаны еще пять участников столкновений.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен встретился с правоохранителями города Сен-Дизье, которые 14 августа задержали 16 выходцев из Чечни, планировавших, по версии силовиков, нападение на обидчика одного из земляков, сообщает сегодня BFM.ru.

По словам министра, 13 из 16 задержанных человек помещены под стражу, трое были освобождены без предъявления обвинения. Трое из арестованных держали в своих автомобилях ножи, бейсбольные биты и саблю, рассказал Дарманен.

Министр подчеркнул, что ни одна из диаспор "не имеет права устанавливать свои законы" на территории Франции, пишет издание.

По версии правоохранителей, три уроженца Чечни, вооруженных ножами, битами и саблей, планировали отомстить человеку, который ранее ранил их земляка в драке в районе Вер-Буа. По словам прокурора Фредерика Нахона, арестованных обвиняют в незаконной перевозке оружия и организации преступного сообщества, сообщило 16 августа издание Le Point.

Многие представители чеченской диаспоры просят во Франции убежища, напомнил Жеральд Дарманен. Он подчеркнул, что попросит свою администрацию пересмотреть просьбы о предоставлении убежища от людей, причастных к подобным инцидентам, сообщило издание, публикация которого переведена на русский язык "Кавказским узлом".

Планам мести уроженцев Чечни предшествовала "драка чеченца с местным афрофранцузом", написал 15 августа в Telegram-канале "Чеченские новости из Европы" историк и журналист Майрбек Вачагаев, живущий в Европе. "После драки разошлись. Чеченец отказался обращаться в полицию, хотя тот был инициатором конфликта. Конфликт урегулирован. Нет, надо было «отомстить». 16 чеченцев приехали «по зову природы» и... правильно - были задержаны полицией. Вменить им нечего и, видать, к утру отпустят, но по каждому случаю устраивать «Дижон» не стоит. Первым делом мы - граждане Франции и обязаны соблюдать законы этой страны, а не вести себя как «неорганизованная толпа»", - написал он.

Сообщение, идентичное публикации Вачагаева, опубликовано 16 августа в чеченском Instagram-паблике eldit_net, насчитывающем 205 тысяч подписчиков. К 10.48 мск под публикацией размещено 68 комментариев.

Авторы некоторых из них высказали полярные мнения о поведении уроженцев Чечни. "Не повторяйте прошлые ошибки, избили - идите в полицию, хватит подставляться, немного работайте мозгами, а не кулаками", - призвал, в частности, brigitaduvet1980.

"Просто у нас в крови не было обращаться в полицию, если вы не забыли. Мало того, это было позором", - написал beyac.

Напомним, многие из живущих во Франции чеченцев стали объектами внимания спецслужб после совершенной в Париже в ноябре 2015 года серии терактов, однако затем подозрения не подтвердились, рассказала ранее в интервью "Кавказскому узлу" "Теракты в Брюсселе: почему опять обвинили кавказцев?" руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Международной федерации за права человека (FIDH) Саша Кулаева.

"В СМИ писали, что забрали представителей 20 чеченских семей в связи с французскими терактами и допрашивали их. Потом их всех выпустили, но не было информации, чтобы кому-то из них предъявили какие-либо обвинения", - пояснила она. При этом, по данным Кулаевой, в 2017 году Франция ужесточила политику в отношении уроженцев Чечни.