Туристы в Волгограде поддержали программу кешбэка

15 августа 2020, 15:15

Возможность возврата части стоимости отдыха привлекла жителей Волгограда и посетивших регион туристов, несмотря на ряд ограничений. Они предложили продлить эту акцию Ростуризма.

Как сообщал "Кавказский узел", программа стимулирования внутреннего туризма, в рамках которой россиянам обещан возврат части средств за отдых внутри страны, заинтересовала туристов и представителей турбизнеса в Кабардино-Балкарии. Краснодарский и Ставропольский края до октября исключены из этой программы.

18 июля премьер-министр Михаил Мишустин выделил из Резервного фонда правительства России 15 миллиардов рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок. Пилотная неделя проекта запланирована с 21 по 28 августа. Внутренним туристам в России обещан возврат части денег. Какие условия нужно выполнить для получения кешбэка за отдых на юге России, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кешбэк за отдых: как вернуть деньги за туры на Кавказ".

Туристы предложили продлить акцию Ростуризма на 2021 год

Волгоградская область вошла в список регионов, где будет действовать программа Ростуризма. Большинство туристов, опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" 14 и 15 августа, были в Волгограде проездом. Так, жители Удмуртии Алексей Шкляев и Елена Иванова возвращались с черноморского побережья, в Волгоград они заехали на один день. "Слышал о кешбэке. Считаю акцию Ростуризма правильной. Но она рассчитана на цивилизованный туризм, а мы дикари – сами себе свой отдых организуем. Так что воспользоваться кешбэком не сможем. В Волгоград повторно не знаю, когда приедем", - сказал Алексей Шкляев.

"Мы тут только Мамаев курган посещаем. Были в прошлом году, также проездом к морю. С парковками у вас тут плохо. С трудом припарковались у Мамаева кургана. Про кешбэк этот ничего не знаю, впервые слышу", - заявила Елена Иванова.

12 жителей Пензы посетили Мамаев курган, возвращаясь из Геленджика. Член группы, представившийся Андреем, рассказал, что компания друзей путешествует на своих автомобилях уже не первый год. Обычно они, инженеры одного из пензенских заводов с семьями, по пути из Краснодарского края останавливаются на въезде в Волгоград в одном из пригородных отелей. В областном центре они посещают памятные места, связанные со Сталинградской битвой и городские музеи. Про акцию Ростуризма друзья знают немного.

"Если честно, мало слышал про это. Если компенсируют часть расходов, то хорошо. Но на нас эта программа не распространяется. Если до декабря она действует, она точно не для нас. Мы на работу выходим в сентябре, отпуск заканчивается", - сказал Андрей.

Офицер-железнодорожник на пенсии Евгений Недожогин с супругой Светланой живут в Самарской области, они совершают на теплоходе круиз по Волге. По словам пенсионеров, это их второе путешествие по реке. В Волгограде в речном порту туристов встретили экскурсоводы и на автобусах привезли на Мамаев курган. "Да, мы знаем про инициативу Ростуризма с кешбэком. Молодцы. Все, что на пользу нам, туристам - все хорошо", - сказал военный пенсионер.

"Мы надеемся, что эту акцию продлят и на следующий год. Тогда мы сможем в ней поучаствовать. Мы бы и в этом году ею воспользовались, но узнали о ней поздно, когда уже билеты на круиз были куплены. А если бы мы купили билеты позже - например на 3 сентября, как и хотели, - то смогли бы вернуть себе [по кешбэку] по пять тысяч рублей", - посчитала Светлана Недожогина.

Супруги Недожогины сказали, что посетят Волгоградскую область в будущем. Их, например, заинтересовал Арбузный фестиваль в Камышине, про который им рассказал гид на теплоходе, когда они проплывали мимо этого города. "Мечтаем объесться арбузами. И говорят, что из Камышина есть тур в природный парк «Щербаковский». Хотим его посетить. Мы, когда мимо этого парка проплывали, то в бинокль видели «Столбичи». Им 60 миллионов лет. Шикарное зрелище. Орлана-белохвоста там видели – парил над Волгой. Очень красиво. Но это поездка у нас запланирована на следующий год. Было бы неплохо, если бы правительство кешбэк продлило", - подчеркнула Светлана Недожогина.

Маркетолог из Москвы Андрей Кузнецов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приехал в Волгоград впервые спустя 22 года. Он с женой и сыном-подростком взял тур с посещением Волгоградской области, Элисты и Астрахани. "В Волгоградской области много интересных туристических мест. Казачьи места, Дон. Обещали показать место, где снимался фильм «Они сражались за родину», где Шукшин умер", - отметил москвич.

Он сообщил, что знает о программе кешбэка. "Я читал об этом в Интернете. В соцсетях с друзьями обсуждали эту тему. Лично я поддерживаю эту инициативу. И туристов поощрили, и туриндустрию. Правильно. Но надо продлить эту акцию на будущее. Я бы ею точно воспользовался. Карта «Мир» у меня есть, желание покататься по стране тоже. Но в Волгоград мы с семьей не приедем. Надо и другие интересные места России посмотреть. Наверное, в Карелию поедем", - сказал Андрей Кузнецов.

Житель Краснослободска Евгений Слепцов рассказал, что семья его брата намерена приехать в Волгоград на экскурсию, чтобы дети не забывали о малой родине. "Жить будут в гостинице. Питание, экскурсии, обучение гольфу и прочее – все включено. Экскурсии по Волгограду. В Ольховском районе посетят пещеры, меловые горы, монастыри, священные источники. На соленом озере Баскунчак будут купаться, там же увидят золотоордынский город Сарай-Берке. Очень интересная программа. По московским меркам недорого получается. Точная сумма пока неизвестна. Но понятно, что по программе компенсации расходов [на туры в России] семья брата сможет возместить расходы эдак в 15 тысяч рублей [за трех человек]", - отметил Евгений Слепцов.

По его словам, московские родственники планируют прилететь в Волгоград 22 августа, на шесть дней. "Брат сказал мне, что если бы не программа возврата части расходов, то они никуда бы этим летом не поехали. Сидели бы дома в пандемию", - подчеркнул Евгений Слепцов.

Волгоградцы поддержали акцию Ростуризма

Акцию Ростуризма поддержали и местные жители, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" в турагентствах города. Игорь Зинченко из Волжского месяц назад потерял работу, но от планов отдохнуть на природе не отказался. Так как за границу поехать не получилось, Игорь решил порыбачить в дельте Волги. Программа правительства по возврату части расходов на отдых в России его приятно удивила.

"Новость о кешбэке, конечно, меня порадовала. В сентябре буду рыбачить в Астраханской области. У меня там пара турбаз на примете. Эта область как раз входит в программу Ростуризма. В сентябре там нет гнуса, рыбалка отличная, можно съездить на поля лотосов. Шесть дней с питанием обойдутся примерно в 30 тысяч рублей. То есть я могу рассчитывать на возврат пяти тысяч рублей", - отметил Игорь Зинченко.

Игорь Зинченко пояснил, что информацию об акции Ростуризма ему предоставили в одной из волгоградских турфирм, пояснив, что кешбэк можно получить только после регистрации карты "Мир" в Федеральном агентстве по туризму. Там же после 21 августа будут представлены все туры по России. Приобрести можно только пакетный тур на сайтах у туроператоров.

"Ограничений, конечно, много. Я пока не зарегистрировал карту «Мир». Займусь этим 22 августа. Но уже сейчас знаю, что Астраханская область в программе точно будет. Отправляюсь туда не из-за кешбэка, конечно. Я там уже лет пять отдыхаю, и мне там нравится. Отлично все организовано и впечатления великолепные. И недалеко от дома", - отметил житель Волжского.

Пенсионерка Елена Корчнева рассказала, что намерена отдохнуть в Сочи. Она посетовала то, что не все регионы вошли в программу кешбэка, и на другие ограничения акции. "Надо еще карту «Мир» завести, у меня ее нет. Потом, как мне туроператоры сказали, надо ее на сайте каком-то регистрировать. В общем, моя внучка будет со всем этим разбираться. Я голову ломать не буду. Но свои пять тысяч рублей [кешбэка] я хотела бы, конечно, вернуть", - отметила пенсионерка.

Подруга Корчневой, представившаяся Анной Петровной, сообщила, что отдыхает на даче, а на курорты и в туристические туры не ездит. "Пенсии на это не хватает", - сказала она. "Да, я слышала про то, что власти хотят компенсировать частично расходы на эти туры по России. Считаю, что это правильно и своевременно. И людям хорошо, и турфирмам, и отелям. Но я слышала, что, например, на черноморском побережье цены взлетели чуть ли не в три раза на все. Боюсь, в сентябре цены [на услуги туриндустрии] по всей стране вырастут. Так что эта компенсация от государства мало поможет нашим людям", - посетовала Анна Петровна.

Некоторые организационные вопросы, связанные с кешбэком, пока не решены, указала директор волгоградской фирмы "Бриз" Елена Куличева. "Бронируя на сайте и оплачивая картой «Мир», вы получите кешбэк. Без регистрации кешбэк не получите. Раньше действие кешбэка начиналось с 15 августа, но сейчас говорят о 21 августа. Но по новой дате официального документа не было", - рассказала Елена Куличева.

Она отметила, что ее фирма, в частности, предлагает пакет однодневных тематических экскурсий по Волгоградской области, но такие туры из-за их низкой стоимости под программу по кешбэку не подпадают.

На сайте Федерального агентства по туризму представлены основные туристические объекты Волгоградской области. Это, прежде всего, памятники времен Сталинградской битвы, турбазы на реках Волга, Дон, Хопер, Медведица, Иловля, Ахтуба. Возможно, будут организованы туристические маршруты и в семи природных парках Волгоградской области: «Донском», «Щербаковском», «Цимлянские пески», «Волго-Ахтубинская пойма», «Нижнехоперском», «Эльтонском», «Усть-Медведицком». Особый интерес у туристов вызывают памятники археологии - например, древний индо-иранский храм и древние поселения, раскопанные археологами вблизи станицы Трехостровской, а также археологические комплексы Водянское и Царевское городища. На маршруте Иловля – Дон организована ночная байдарочная регата протяженностью 50 км. В казачьих станицах и районных центрах в августе и сентябре проводятся ярмарки и этнографические фестивали, передал корреспондент "Кавказского узла".