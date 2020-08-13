Программа кешбэка заинтересовала туристов в Кабардино-Балкарии

13 августа 2020, 10:12

Адаптация туроператоров под программу кешбэка отдыхающим в Кабардино-Балкарии стимулирует улучшение сервиса, указали представители турбизнеса. Опрошенные "Кавказским узлом" гости республики сочли привлекательной возможность возврата части денег за турпоездки.

Как сообщал "Кавказский узел", из программы стимулирования внутреннего туризма, в рамках которой россиянам обещан возврат части средств за отдых внутри страны, до октября были исключены Краснодарский и Ставропольский края.

18 июля премьер-министр Михаил Мишустин выделил из Резервного фонда правительства России 15 миллиардов рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок. Пилотная неделя проекта запланирована с 21 по 28 августа. Внутренним туристам в России обещан возврат части денег. Какие условия нужно выполнить для получения кешбэка за отдых на юге России, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Кешбэк за отдых: как вернуть деньги за туры на Кавказ".

Из туроператоров по Северному Кавказу в программе участвует "Сантрек тур", а также санаторий "Чайка" в Нальчике, тур можно приобрести также через национального туроператора "Алеан" и других, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии.

Если цена тура в диапазоне от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, то сумма возвращенных средств составит пять тысяч. Если от 50 до 75 тысяч рублей – 10 тысяч рублей. От 75 тысяч и выше – 15 тысяч рублей. Продолжительность тура должна составить не менее пяти ночей. Оплатить тур следует картой платежной системы "Мир", рассказал сотрудник министерства.

Директор по развитию туроператора "Сантрек тур" Юлия Наумова рассказала, что для участия в программе компания подготовила 11 туров по разным регионам Северного Кавказа. Сейчас туроператор формирует новые даты заезда с учетом сроков акции. "Сложность была в том, чтобы придумать сборные туры, от четырех ночевок с размещением в отелях, прошедших классификацию. Например, в Осетии таких отелей всего 20, и не все они готовы к работе со сборными группами – часть их вне наших маршрутов, а часть имеет высокий бюджет и не подходит для сборных туров. В других республиках вариантов еще меньше", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Наумова.

Она добавила, что спросом сейчас пользуются треккинговые программы (Треккинг – пешее путешествие, преимущественно по пересеченной местности, – прим. "Кавказского узла") в горах Эльбруса, Домбая. Для участия в программе важную роль играет не только опыт туроператорства, но и умение быстро решить технические задачи, отметила Наумова. "Нам нужно было в кратчайшие сроки установить экваринг (безналичная оплата. – Прим. "Кавказского узла") на сайт, найти технические решения и исполнителей для этого, оформить специальную страницу на сайте с возможностью оплаты онлайн от туристов. Сейчас мы еще в стадии подписания договора с платежной системой "Мир", который также подписывается с помощью электронной подписи и только в системе электронного документооборота", – рассказала Юлия Наумова.

Из-за цели участвовать в программе компания усовершенствовала сервис, благодаря чему сделала несколько шагов вперед по уровню обслуживания, добавила она. "Поставленная Ростуризмом задача потребовала не только оперативных решений, но и дополнительных трат. Но мы благодаря участию в программе технически шагнули на десять шагов вперед и теперь даже после окончания акции будем использовать все полученные инструменты для работы с партнерами и туристами", – пояснила Наумова.

Она назвала программу "уникальной по формату и срокам", по ее словам, туристы – в ожидании окна продаж и уже выбирают туры. "Очень надеюсь, что каждый турист найдет свое путешествие и получит не только удовольствие от знакомства со страной, но и финансовый бонус", – сказала Наумова.

"Сантрек-тур" – туроператор по Северному Кавказу, работает семь лет. Основные туры проводит по Кабардино-Балкарии, также по Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестану, КЧР и Ставропольскому краю. Компания внесена в Единый реестр туроператоров.

Отдыхающие одобрили программу по поддержке туризма

Жительница Москвы Мария Кравцова этим летом проводит отдых в Кабардино-Балкарии. Она рассказала, что сняла номер в гостинице в Нальчике и ежедневно совершает поездки по разным уголкам региона, выезжала также в Северную Осетию. "Приятно, конечно, что появилась возможность получения бонуса за отдых, однако, у меня, к сожалению, отпуск заканчивается, и в следующий раз я смогу приехать только в следующем году", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Мария Кравцова.

С ней согласна другая москвичка – Анастасия Данилова. Она рассказала, что в течение года приезжает с мужем в Приэльбрусье на отдых несколько раз. "Мы не пользуемся турами и программами, не знаем о кешбэке, в Приэльбрусье ездим много раз в год", – сказала Данилова корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Санкт-Петербурга Сергей Васильченко, отдыхающий в санатории "Нальчик", также нашел программу привлекательной для туристов. "Я думаю, что очень много людей, запланировавших свой отдых на август, с удовольствием воспользуются этой программой и совместят приятное с полезным", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Васильченко.