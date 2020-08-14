14 августа 2020, 21:49
Три человека ранены в перестрелке в Махачкале
После конфликта с применением огнестрельного оружия в Махачкале госпитализированы три человека, сообщила полиция.
Возле дома №3 по улице Аскерханова в Махачкале сегодня произошел конфликт между молодыми людьми с применением огнестрельного оружия неустановленного образца, сообщило Министерство внутренних дел Дагестана
Сотрудники полиции обнаружили брошенный автомобиль "Мерседес" без водителя и пассажиров, а "Приора" и "Мерседес" с места происшествия уехали. "Трое пострадавших с огнестрельными ранениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Состояние пострадавших не уточняется.
Полицейские пока не дали информации о причинах перестрелки и отчитались, что ведут розыск скрывшихся участников конфликта.
"Житель Хасавюрта осужден за участие в перестрелке с пограничниками", "Пользователи YouTube поддержали протест против задержания жителя Дагестана", "Версия кровной мести озвучена после стрельбы в Кизляре".
15 августа 2020, 00:08
-
Силовики проверили документы у посетителей мечети "Тангим"
Несколько десятков силовиков останавливали машины посетителей махачкалинской мечети "Тангим" после пятничной молитвы и проверяли документы верующих.
14 августа 2020, 23:34
-
Правозащитницы убедили муфтият Дагестана осудить женское обрезание
Официальное религиозное разъяснение о запрете женского обрезания в исламе позволит заметно сократить эту практику в Дагестане, но духовенству следует доносить свою позицию до верующих. Решение республиканского муфтията издать такую фетву стало следствием кампании по осуждению калечащих операций, считают опрошенные «Кавказским узлом» правозащитницы.
14 августа 2020, 22:28
-
Ростовские погорельцы в суде назвали недостаточными полученные компенсации
Суммы компенсаций, которые власти выплатили ростовчанам после пожара на Театральном спуске, не соответствуют стоимости сгоревшего имущества, заявили потерпевшие в суде. Некоторым из них после пожара пришлось переехать в жилье худшего качества, так как на равноценное сгоревшему не хватило денег.
14 августа 2020, 21:05
-
3
Волгоградские активисты отреагировали пикетами на протесты в Белоруссии
Активисты в Волгограде провели серию одиночных пикетов в поддержку несогласных с итогами президентских выборов граждан Белоруссии и бывшего губернатора Хабаровского края. Одновременно с ними волгоградец провел пикет в поддержку Лукашенко.
14 августа 2020, 20:25
-
Суд в Кабардино-Балкарии снял ограничения с адвоката Ципиновой
Верховный суд Кабардино-Балкарии признал незаконной меру пресечения, которая не позволяла Диане Ципиновой продолжать адвокатскую практику, и разрешил ей покидать дом в любое время суток.
-
14 августа 2020, 20:064
Пользователей соцсетей разгневали извинения Караева за задержания в Белоруссии
-
14 августа 2020, 18:202
Участники чеченской группировки "Стражи морали" задержаны в Австрии
-
14 августа 2020, 17:04
Обвиняемый по делу о протестах в Кулларе переведен под домашний арест
-
14 августа 2020, 15:143
Фетва о женском обрезании не станет обязательной для верующих в Дагестане
-
14 августа 2020, 13:30
Сын Масхадова заявил о давлении на родственников в Чечне
-
14 августа 2020, 11:56
12 подозреваемым по делу о нападении на Эльджаркиева предъявлено обвинение в терроризме
-
14 августа 2020, 19:411
Дагестанские почтальоны обвинены в крупном мошенничестве с пособиями
-
14 августа 2020, 19:151
Владикавказский судья задержан по подозрению во взяточничестве
-
14 августа 2020, 17:271
Полиция назвала причины задержания бывшего министра спорта Ингушетии
-
14 августа 2020, 16:051
Чиновники из ингушского села заподозрены в махинациях с землей
-
14 августа 2020, 13:32
Жители Сулейман-Стальского района остались без газа после аварии
-
14 августа 2020, 12:53
Следком отчитался о проверке по делу о загрязнении реки Баксан
-
14 августа 2020, 11:47
Два человека погибли при падении машины с обрыва в Дагестане
-
14 августа 2020, 08:54
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах из крупнокалиберных пулеметов
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
15 августа 2020, 00:08
Силовики проверили документы у посетителей мечети "Тангим"
-
14 августа 2020, 23:34
Правозащитницы убедили муфтият Дагестана осудить женское обрезание
-
27 июля 2020, 00:01
Андрей Козлов
-
03 августа 2020, 19:46
Женский взгляд из НальчикаО жертвенных баранах как символе веры 8
-
28 июля 2020, 16:03
BERG...man TbilisiДресс-код в Дагестане и не только - дикость или право той или иной республики, города, области? 56
-
17 июля 2020, 17:08
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Памятники и политика на Кавказе. 2.0". Онлайн-дискуссия на "Кавказском Узле" 23 июля
-
14 августа 2020, 14:18
На море со справкой: курортный сезон на Кубани
-
12 августа 2020, 22:572
Коронавирус добрался до Кавказа
-
13 августа 2020, 19:08Кабардино-Балкария: драка меду заключенными колонии в Каменке
-
12 августа 2020, 12:02Издание "За Краснодар" судят за статью, которую оно не публиковало
-
11 августа 2020, 13:17Отравленная вода в Дербентском районе
-
08 августа 2020, 13:57Мусорный полигон в Махачкале на улице Гагарина
-
06 августа 2020, 13:43Муху Алиеву сегодня исполнилось 80 лет
-
12 августа 2020, 22:08
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе во втором квартале 2020 года пострадали 11 человек
-
12 августа 2020, 21:52
На Северном Кавказе в июне 2020 года жертв вооруженного конфликта зафиксировано не было