14 августа 2020, 21:49

Три человека ранены в перестрелке в Махачкале

После конфликта с применением огнестрельного оружия в Махачкале госпитализированы три человека, сообщила полиция.

Возле дома №3 по улице Аскерханова в Махачкале сегодня произошел конфликт между молодыми людьми с применением огнестрельного оружия неустановленного образца, сообщило Министерство внутренних дел Дагестана

Сотрудники полиции обнаружили брошенный автомобиль "Мерседес" без водителя и пассажиров, а "Приора" и "Мерседес" с места происшествия уехали. "Трое пострадавших с огнестрельными ранениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Состояние пострадавших не уточняется.

Полицейские пока не дали информации о причинах перестрелки и отчитались, что ведут розыск скрывшихся участников конфликта.

Примечание:

"Житель Хасавюрта осужден за участие в перестрелке с пограничниками", "Пользователи YouTube поддержали протест против задержания жителя Дагестана", "Версия кровной мести озвучена после стрельбы в Кизляре".

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