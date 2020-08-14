Три человека ранены в перестрелке в Махачкале

14 августа 2020, 21:49

После конфликта с применением огнестрельного оружия в Махачкале госпитализированы три человека, сообщила полиция.

Возле дома №3 по улице Аскерханова в Махачкале сегодня произошел конфликт между молодыми людьми с применением огнестрельного оружия неустановленного образца, сообщило Министерство внутренних дел Дагестана

Сотрудники полиции обнаружили брошенный автомобиль "Мерседес" без водителя и пассажиров, а "Приора" и "Мерседес" с места происшествия уехали. "Трое пострадавших с огнестрельными ранениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Состояние пострадавших не уточняется.

Полицейские пока не дали информации о причинах перестрелки и отчитались, что ведут розыск скрывшихся участников конфликта.